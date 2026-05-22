1 / 43 | Fact-checking: El Nuevo Día analiza el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González. Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó hasta el Capitolio e ingresó al hemiciclo por el túnel norte, acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer el Mensaje de Situación de Estado. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Fact-checking: El Nuevo Día analiza el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González
Un equipo de periodistas verificó las afirmaciones de la gobernadora ante la Asamblea Legislativa
22 de mayo de 2026 - 7:52 AM