1 / 43 Fact-checking: El Nuevo Día analiza el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González

Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó hasta el Capitolio e ingresó al hemiciclo por el túnel norte, acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer el Mensaje de Situación de Estado.

Carlos Rivera Giusti/Staff