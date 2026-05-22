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Comprueba una afirmación específica o un conjunto de afirmaciones tomadas como un hecho.

prima:Fact-checking: El Nuevo Día analiza el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González

Un equipo de periodistas verificó las afirmaciones de la gobernadora ante la Asamblea Legislativa

22 de mayo de 2026 - 7:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó hasta el Capitolio e ingresó al hemiciclo por el túnel norte, acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer el Mensaje de Situación de Estado. Bajo fuertes medidas de seguridad, la primera ejecutiva del país, accedió a los predios del Capitolio por el ala norte del recinto.La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), liderada por Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, criticaron el mensaje.
1 / 43 | Fact-checking: El Nuevo Día analiza el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González. Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó hasta el Capitolio e ingresó al hemiciclo por el túnel norte, acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer el Mensaje de Situación de Estado. - Carlos Rivera Giusti/Staff
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

Nota del editor: esta verificación de datos fue realizada por los periodistas Maricarmen Rivera Sánchez, Sara Del Valle Hernández, José A. Delgado, Efraín Montalbán, Manuel Guillama Capella, Keila López Alicea y Benjamín Torres Gotay.

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