“Comí kétchup y queso”: la niña de 12 años que sobrevivió 32 horas bajo los escombros en Venezuela

Una niña de 12 años sobrevivió 32 horas atrapada bajo los escombros del edificio donde vivía, derrumbado tras los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio. La chica se mantuvo viva alimentándose de lo poco que encontró entre los restos de lo que fue su vivienda, en el estado de La Guaira.

La menor, llamada Fabiana Blanco, estaba en el primer piso de un edificio de diez plantas en la localidad de Caraballeda cuando el doble sismo sacudió la costa norte venezolana. Estos terremotos se dieron con pocos segundos de diferencia, alcanzando una magnitud de 7.5 en el segundo.

Fabiana, según contaron ella y su familia a BBC Mundo, quedó atrapada boca arriba en un espacio muy chico, con el cielorraso a pocos centímetros de su cabeza. Durante el periodo en que estuvo ahí, Blanco solo pudo moverse para correr algunos bloques y extender una de sus extremidades inferiores, que estaba aplastada.

“Tenía una pierna doblada en una posición dolorosa y moví algunos escombros para poder estirarla. Al hacerlo me hice rasguños y cortes, pero encontré un bote de kétchup y un poco de queso rallado. Eso fue lo que me mantuvo consciente”, declaró la niña.

PUBLICIDAD

Las tareas para rescatarla tuvieron distintas complicaciones iniciales por la inestabilidad de la estructura. Al principio, no se sabía si estaba allí. Más tarde, una enfermera rescatada avisó que la había escuchado.

Finalmente, un voluntario civil escuchó a Blanco, indicando donde se encontraba. Vecinos de la zona y el equipo especializado de bomberos, que venía de Caracas, fueron a rescatarla.

Para iluminar la zona durante la noche, se usaron las luces de siete motos y dos autos, mientras las cuadrillas especializadas perforaron el hormigón para lograr armar una vía de escape, algo que lograron aproximadamente a las 2 del viernes posterior al desastre (hora local).

El parte médico indicó que, al salir, la niña tenía “escoriaciones, hematomas y una fractura” en el pie izquierdo, ya que los terremotos provocaron el colapso casi total del complejo residencial donde vivía toda su familia.

De las 50 personas que habrían estado en el edificio Ritamar Palace al momento de los terremotos, las brigadas de auxilio localizaron únicamente a tres con vida. El balance oficial difundido por las autoridades, al menos hasta el domingo 4 de julio, contabilizó 3,342 personas fallecidas y casi 17,000 heridos en toda la región afectada.

Los análisis preliminares de los especialistas determinaron que este derrumbe generalizado en la costa norte se produjo por la combinación de tres factores determinantes.

Por un lado, se consideran el impacto directo de las ondas sísmicas sobre el borde costero frente a la falla de San Sebastián, las características de un suelo blando compuesto por sedimentos y “conos fluviales” que amplificaron de forma drástica el movimiento del terreno.