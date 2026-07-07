Llegan bomberos forestales para enfrentar incendio cerca de Carolina

Una brigada de bomberos forestales fueron movilizados a este municipio con equipo especializado para tratar de completar la extinción de un incendio que levantó una columna humo que ha esparcido cenizas en varias áreas de la zona metropolitana.

El fuego forestal se ha desarrollado desde la tarde de ayer, lunes, en un predio de terreno que está entre Carolina, Loíza y Canóvanas.

“La situación está bastante controlada, (está) en un 80% del control del incendio. La lluvia que cayó en horas de la mañana nos ayudó bastante”, explicó el comandante Bryan Ramos Colón, del Negociado de Bomberos.

Destacó que los bomberos forestales llegaron “con máquina anfibia para llegar al área para extinguir el 20 a 25% que quedaría”.

La brigada llegó desde Juncos, donde el Negociado de Bomberos tiene la base de operaciones de la unidad forestal.

Bomberos forestales llegan a Carolina para enfrentar un incendio en un predio en la colindancia con Loíza y Canóvanas. (Alex Figueroa Cancel)

El transporte anfibio fue entrado por la propiedad privada de Hacienda Campo Rico. Ramos Colón indicó que allí usarán una maquinaria pesada del Municipio de Carolina para abrir paso “para llegar hasta lo que está quedado incendiado”.

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Comentó que previamente no habían podido llegar al área del incendio, que consiste de cuatro a cinco cuerdas de terreno, en el que hay mangles, humedales, caños y otros cuerpos de agua.

“En esa área hay caimanes. Tenemos que velar primero por la seguridad del personal”, dijo el funcionario, “El plan está desde ayer, pero cayó la noche y no podíamos arriesgar el personal para que no les vaya pasar algo. El equipo ya está aquí para trabajar con eso”.

Un caimán se asoma en un caño frente a la entrada del vertedero de Carolina, desde las autoridades monitorean el incendio. (Alex Figueroa Cancel)

Por su parte, Juan Ramos, director del Departamento Municipal de Bomberos de Carolina, aclaró que el incendio no ha afectado el vertedero de esa ciudad.

“Está como a 2,000... casi 3,000 pies de distancia del vertedero”, comentó. “Empezó entre Loíza y Canóvanas. El viento lo ha arrastrado hacia Loíza. El ‘spot’ que queda prendido es entre Canóvanas y Carolina”.

“El problema es que el viento está cambiando de dirección”, añadió.

Aunque todavía no han podido investigar el origen o causa del incendio, Ramos Colón manifestó que por años, en esa área, surgen incendios forestales por “personas que se dedican prácticamente a la quema de pastizales para la casería de jueyes”.