Reportan como desaparecido a un adolescente de 14 años en Bayamón

La Policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un adolescente de 14 años reportado como desaparecido el pasado 4 de julio en la comunidad Río Plantation, en Bayamón.

Según la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la PR-872, kilómetro 1.4, de la mencionada comunidad. El joven fue reportado desaparecido por su padre, Javier Soler, quien lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de cinco pies y tres pulgadas (5’3″) y unas 100 libras de peso.

Según indica la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la carretera PR-872, kilómetro 1.4 de la mencionada comunidad. El joven fue reportado por su padre, Javier Soler, quien lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de 5 pies 3 pulgadas y unas 100 libras de peso. (Suministrada)

De acuerdo al padre, aproximadamente a las 9:00 p.m. del 4 de julio, dejó al joven en su habitación como reprimenda disciplinaria. Posteriormente, se percata de que el adolescente abandonó la residencia sin autorización en su bicicleta.

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Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, urgen a cualquier persona que posea información que conduzca al paradero de este menor de edad, a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.