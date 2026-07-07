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Reportan como desaparecido a un adolescente de 14 años en Bayamón

Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia en la PR-872, en la comunidad Río Plantation

7 de julio de 2026 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Noel Soler, de 14 años, salió sin permiso de su residencia en la urbanización Rio Plantation, en Bayamón, en la noche del 4 de julio y no ha regresado. (Suministrada por la policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un adolescente de 14 años reportado como desaparecido el pasado 4 de julio en la comunidad Río Plantation, en Bayamón.

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Según la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la PR-872, kilómetro 1.4, de la mencionada comunidad. El joven fue reportado desaparecido por su padre, Javier Soler, quien lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de cinco pies y tres pulgadas (5’3″) y unas 100 libras de peso.

Según indica la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la carretera PR-872, kilómetro 1.4 de la mencionada comunidad. El joven fue reportado por su padre, Javier Soler, quien lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de 5 pies 3 pulgadas y unas 100 libras de peso.
Según indica la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la carretera PR-872, kilómetro 1.4 de la mencionada comunidad. El joven fue reportado por su padre, Javier Soler, quien lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de 5 pies 3 pulgadas y unas 100 libras de peso. (Suministrada)

De acuerdo al padre, aproximadamente a las 9:00 p.m. del 4 de julio, dejó al joven en su habitación como reprimenda disciplinaria. Posteriormente, se percata de que el adolescente abandonó la residencia sin autorización en su bicicleta.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, urgen a cualquier persona que posea información que conduzca al paradero de este menor de edad, a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

También puede llamar directamente a los agentes del CIC al 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.

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Breaking NewsPersonas desaparecidasAdolescentesMenores de edadMenores desaparecidosPolicía de Puerto RicoCICBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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