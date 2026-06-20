Buscan a hombre de 27 años reportado como desaparecido en Rincón
La Policía de Puerto Rico solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Axel Joel Morales Vélez
20 de junio de 2026 - 4:20 PM
20 de junio de 2026 - 4:20 PM
Un hombre fue reportado como desaparecido en el municipio de Rincón, informó la Policía de Puerto Rico, que mantiene una investigación activa y solicita la cooperación ciudadana para dar con su paradero.
El agente Javier Sánchez Ortiz, adscrito a la División de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, indicó que se trata de Axel Joel Morales Vélez, de 27 años y vecino del residencial Santa Rosa, edificio C, apartamento 27, en Rincón.
La querella fue presentada por su madre, Clarissa Vélez.
Según la Policía, el hombre salió de su residencia el martes, 16 de junio, alrededor de las 2:00 p.m., y desde entonces se desconoce su paradero.
La Uniformada describió a Morales Vélez como de tez blanca, cabello y barba color negro, ojos marrón, estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5’8”) y aproximadamente 215 libras.
Además, tiene un tatuaje de una flor en la mano derecha. Al momento de su desaparición, vestía una camisa roja, pantalón corto oscuro y chancletas negras.
La Policía exhortó a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación a comunicarse de forma confidencial al 787-891-3800 extensión 1450 o al (787) 343-2020. También pueden ofrecer información a través de las redes sociales oficiales.
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