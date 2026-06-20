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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre de 27 años reportado como desaparecido en Rincón

La Policía de Puerto Rico solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Axel Joel Morales Vélez

20 de junio de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Axel Joel Morales Vélez, de 27 años y vecino del residencial Santa Rosa. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue reportado como desaparecido en el municipio de Rincón, informó la Policía de Puerto Rico, que mantiene una investigación activa y solicita la cooperación ciudadana para dar con su paradero.

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El agente Javier Sánchez Ortiz, adscrito a la División de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, indicó que se trata de Axel Joel Morales Vélez, de 27 años y vecino del residencial Santa Rosa, edificio C, apartamento 27, en Rincón.

La querella fue presentada por su madre, Clarissa Vélez.

Según la Policía, el hombre salió de su residencia el martes, 16 de junio, alrededor de las 2:00 p.m., y desde entonces se desconoce su paradero.

La Uniformada describió a Morales Vélez como de tez blanca, cabello y barba color negro, ojos marrón, estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5’8”) y aproximadamente 215 libras.

Además, tiene un tatuaje de una flor en la mano derecha. Al momento de su desaparición, vestía una camisa roja, pantalón corto oscuro y chancletas negras.

La Policía exhortó a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación a comunicarse de forma confidencial al 787-891-3800 extensión 1450 o al (787) 343-2020. También pueden ofrecer información a través de las redes sociales oficiales.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersona desaparecidaRincón
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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