Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez ordena que esposa de Pedro Sánchez vaya a juicio por acusaciones de corrupción

El togado dictó la resolución y argumentó que existía el riesgo de que Begoña Gómez se diera a la fuga

20 de junio de 2026 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La denuncia contra Begoña Gómez, señala que habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas. (Jesús Diges)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez ordenó el sábado que la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se siente en el banquillo de los acusados por cargos de tráfico de influencias y corrupción, y que entregue su pasaporte.

RELACIONADAS

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado dictó la resolución y argumentó que existía el riesgo de que Begoña Gómez se diera a la fuga. Además de entregar su pasaporte, también deberá comparecer ante un juzgado cada dos semanas. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

La decisión desató una intensa confrontación política, con llamados de la oposición para que renuncie el gobierno socialista de Sánchez.

A Gómez se le acusa de utilizar su posición para influir en contratos del gobierno adjudicados a un grupo de empresas tecnológicas. El juez también la acusó de uso indebido de fondos públicos en la contratación de un consultor, y del uso inapropiado de software mientras era profesora en una universidad pública.

Gómez ha negado cualquier irregularidad. Sánchez ha calificado el caso en su contra como parte de una campaña de desprestigio de adversarios políticos para derribar a su gobierno, que está en el poder desde 2018.

Peinado indicó que un empresario que presuntamente se benefició de los contratos del gobierno y el consultor que trabajó para Gómez también serán juzgados.

Sánchez enfrenta diversos problemas legales antes de unas elecciones generales previstas para el próximo año.

Hace unos días, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante otro juez en relación con su presunto papel en un rescate gubernamental a una aerolínea y para explicar el hallazgo de joyas de alta gama durante un registro policial en su despacho. Niega haber cometido irregularidades.

Funcionarios del gobierno criticaron con dureza la decisión del sábado por considerarla motivada políticamente.

Pero la oposición conservadora instó al gobierno a convocar elecciones anticipadas.

La investigación de dos años sobre Gómez se inició tras acusaciones del grupo de presión Manos Limpias, que ha impulsado múltiples causas judiciales, muchas vinculadas a causas conservadoras.

Tags
Breaking NewsEspañaPedro SánchezCorrupción
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: