Juez procesa a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez
Begoña Gómez es acusada de cuatro delitos
13 de abril de 2026 - 8:10 AM
13 de abril de 2026 - 8:10 AM
Madrid - El juez Juan Carlos Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa y ha decidido procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusada de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El juez rechazó prorrogar más la investigación en un auto divulgado este lunes en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
La causa contra Gómez fue abierta por el juez Peinado en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios.
Peinado, tras cerrar la instrucción, da ahora un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -por un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.
La función del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga, y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.
El juez Peinado afirma haber encontrado indicios suficientes para procesar a Gómez por un delito de tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una entidad pública, en un auto en el que dice que no encuentra un supuesto similar en democracia.
“Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, sostiene el juez.
Begoña Gómez y el presidente Sánchez se encuentran actualmente de viaje oficial en China.
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