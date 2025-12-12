Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pedro Sánchez califica de “inaceptables” los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe

El presidente del gobierno español considera las acciones como “operaciones extrajudiciales”

12 de diciembre de 2025 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. (Toby Melville)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera “inaceptables” los ataques en aguas internacionales de Estados Unidos contra lanchas supuestamente cargadas con droga, unas acciones que califica de “operaciones extrajudiciales”.

RELACIONADAS

Sánchez rechaza esos ataques ordenados por la administración de Donald Trump en una entrevista en la revista italiana ‘L’Espresso’ con motivo de que esta publicación le haya elegido “Persona del Año”.

El jefe del Ejecutivo, que hace un repaso de la situación económica de España y de diversos asuntos internacionales, afirma que debido a los ataques de Estados Unidos a esas supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, el cuestionamiento del derecho internacional es preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cundo se habla de dobles raseros.

“Debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis”, añade, antes de apostillar: “En mi opinión, son inaceptables estas operaciones extrajudiciales que debilitan el derecho internacional”.

Sánchez, que lamenta que cuando es más necesario que nunca el europeísmo haya más gobiernos de corte nacionalista y reaccionario que debilitan el proyecto europeo, se refiere a la relación de Europa con Estados Unidos y asegura que la mejor manera de reforzar el vínculo transatlántico en la etapa de Trump es reforzar el pilar europeo para que esa relación sea más equilibrada.

Respecto a la situación en Gaza, y al plantearle que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que Sánchez se equivocó al pedir que la UE no renovara el acuerdo de cooperación con Israel, afirma que él no piensa así y que ese acuerdo debería de haber sido anulado porque el Gobierno de Benjamín Netanyahu no respeta los derechos humanos.

Al hilo de ello, califica de “incoherente” que ante los próximos Juegos Olímpicos de invierno no se sancione a Israel como se sancionó a Rusia y, por ello, discrepa de la posición del Comité Olímpico Internacional.

Destaca los buenos datos económicos de España, un “éxito” que cree que es consecuencia del rechazo total a las ideologías neoliberales que afirma que dominan muchos gobiernos europeos y occidentales.

Entre los factores que ayudan a ello cita la contribución de la inmigración regular.

“España puede demostrar, con datos, que la perspectiva progresista no solo funciona, sino que es un éxito. Es un éxito contra la retórica sin resultados de los gobiernos de derecha”, añade antes asumir que la crítica que se puede hacer a los progresistas es que, a veces, cuando ha estado gobernando, han sido “un poco temerosos”.

Frente a ello, ha asegurado que un verbo que caracteriza a su Gobierno es “hacer”, y está haciendo y no imponiendo porque afirma que todo se está llevando a cabo mediante el diálogo y con paz social.

El jefe del Ejecutivo reitera que las redes sociales son “un Estado fallido” en el que impera la ley del más fuerte y, ante ello, reclama que los magnates de la tecnología respondan por sus responsabilidades.

Tags
Breaking NewsEspañaCaribeVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: