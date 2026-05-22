Tulsi Gabbard renuncia como directora de Inteligencia del Gobierno de Trump

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó este viernes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, informó en exclusiva la cadena Fox News.

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026”, escribió en una carta, según detalla el medio estadounidense.

De acuerdo con Fox News, en la misiva, Gabbard explicó que su decisión responde a que su esposo, Abraham, fue diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso y “enfrenta grandes desafíos en las próximas semanas y meses”.

La funcionaria también sostuvo que, en este momento, debe apartarse del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente “durante esta batalla”.

En la carta obtenida por Fox News, Gabbard también expresó que está “profundamente agradecida” por la confianza depositada en ella y por la oportunidad de dirigir la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional durante el último año y medio.