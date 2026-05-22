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“Un completo idiota”: Donald Trump celebra el fin del show de Stephen Colbert

El mensaje del mandatario llegó poco después del fin de la emisión de “The Late Show” por la cadena CBS

22 de mayo de 2026 - 10:15 AM

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El presidente Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes el fin del programa televisivo de uno de sus más agudos críticos, el humorista Stephen Colbert, al que calificó como un “completo idiota” en medio de la polémica por la cancelación del popular ‘The Late Show’ por la cadena CBS.

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“Por fin se acabó lo de Colbert en CBS. ¡Increíble que durara tanto! No tiene talento, ni audiencia, ni vida. Era como un muerto en pantalla. Podrías sacar a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo idiota. ¡Menos mal que por fin se fue!”, escribió Trump en su red Truth Social en la madrugada.

El mensaje del mandatario, que en más de una ocasión se ha quejado de otros humoristas del ‘late night’ estadounidense como Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, llegó poco después del fin de la emisión, que se alargó hasta la 1 de la madrugada de este viernes con el cantante Paul McCartney como invitado final.

En esta última semana del programa, a Colbert lo acompañaron decenas de famosos, incluido Bruce Springsteen, otro gran crítico de Trump, quien lo describió como “el primer tipo en EE.UU. que perdió su espectáculo porque tenemos un presidente que no soporta una broma”.

Al despedirse después de 11 años, el humorista sugirió que ahora disfrutará de su tiempo libre tras una exitosa carrera en la televisión que incluyó ‘The Colbert Report’ (2005-2014). El también guionista de 62 años ya anunció que se dedicará a escribir una película del universo de El Señor de los Anillos, del que es un famoso fanático y conocedor.

‘The Late Show’ fue cancelado por CBS en julio de 2025 en una decisión “puramente financiera” que coincidió con las negociaciones de fusión entre Paramount, la empresa matriz de la cadena, con Skydance, conglomerado ahora dirigido por David Ellison, cercano al presidente republicano.

Trump negó entonces cualquier responsabilidad en el despido de Colbert, que atribuyó a “su absoluta falta de talento” y al coste millonario del programa para CBS, pero aprovechó para advertir que los siguientes en caer serían otros dos reyes del ‘late night’, Kimmel (ABC) y Fallon (NBC), conocidos por sus desencuentros con el presidente.

A pesar de las repetidas críticas del mandatario sobre la falta de audiencia del programa de Colbert, ‘The Late Show’ ha ocupado el primer puesto en cuanto a número total de espectadores durante años.

Según datos de medición de audiencias de la empresa Nielsen, el programa cerró el primer trimestre de este año con una ligera ventaja sobre ‘Jimmy Kimmel Live!’, en ABC, que ha experimentado un alza en sus espectadores después de los continuos ataques de Trump.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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