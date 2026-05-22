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Suben a 12 los casos de hantavirus: OMS alerta por nuevo contagio en Países Bajos

Las autoridades mantienen vigilancia activa luego de detectarse un nuevo paciente en territorio neerlandés

22 de mayo de 2026 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Erasmus MC con trajes blancos aborda el crucero MV Hondius afectado por hantavirus. (LINA SELG)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un caso adicional de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius ha sido confirmado este viernes, en un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife y fue repatriado a Países Bajos, por lo que los contagios totales se elevan a 12, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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La cifra de fallecidos se mantiene en tres, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien puntualizó que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez a su agencia.

Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.El avión con pacientes evacuados del crucero aterrizó en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo.Un avión militar procedente de Grecia, que supuestamente transportaba a un pasajero evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llega al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos.
1 / 17 | En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

“Seguimos instando a los países afectados a vigilar cuidadosamente a todos los pasajeros durante el resto del periodo de cuarentena”, agregó Tedros, subrayando que el nuevo caso registrado ha estado en aislamiento desde su repatriación.

El máximo responsable de la OMS recordó que se continúa haciendo el seguimiento a más de 600 posibles contactos en 30 países, aunque aún queda por localizar “un pequeño número de contactos de alto riesgo”.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

Tedros reiteró su agradecimiento a los países que cooperaron en la respuesta a la crisis y a la investigación epidemiológica, incluidos Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España y el Reino Unido.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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