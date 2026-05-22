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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estaba en la lista de los 10 más buscados de la Policía: así fue capturado en Bayamón

El imputado fue arrestado por agentes tras una pesquisa relacionada con un presunto incidente de violencia doméstica

22 de mayo de 2026 - 9:57 AM

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Rodríguez Tirado se encuentra bajo custodia de la policía, luego de coordinar su entrega con el personal de la División de Arrestos Especiales del área de Mayagüez. (Archivo)
De acuerdo con la información preliminar, el 11 de agosto del 2024, Peña Vargas llegó hasta la residencia de la perjudicada y presuntamente la agredió físicamente y le manifestó palabras soeces.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los 10 más buscados del área policíaca de Bayamón fue detenido el jueves durante una intervención realizada por agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales.

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En un informe preliminar, la Policía confirmó la captura de José Peña Vargas, de 31 años y vecino de Bayamón, quien era buscado por un caso de violación a la Ley 54-1989 de Prevención de Violencia Doméstica.

La Uniformada no ofreció detalles sobre el lugar donde fue detenido Peña Vargas, quien enfrenta cargos por maltrato agravado y maltrato mediante amenaza, delitos tipificados en el mencionado estatuto.

De acuerdo con la información preliminar, el 11 de agosto del 2024, Peña Vargas llegó hasta la residencia de la perjudicada y presuntamente la agredió físicamente y le manifestó palabras soeces.

El agente Carlos Pérez, bajo la supervisión de la sargento María E. Rosario, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, consultó el caso con el fiscal Carlos Gómez, quien radicó los cargos.

José Peña Vargas, de 31 años y vecino de Bayamón.
José Peña Vargas, de 31 años y vecino de Bayamón. (Suministrada)

El caso fue presentado ante el juez Glenn Velázquez, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y le fijó al imputado una fianza de $200,000. Además, expidió una orden de arresto en su contra.

Sin embargo, la detención ocurrió finalmente ayer jueves cuando fue puesto bajo arresto por el agente Rafael Rivera, de la División de Arrestos Especiales.

Para diligenciar la orden de arresto, el imputado fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán, quien ordenó su ingreso a una institución correccional no especificada luego de que no prestara la fianza impuesta.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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