Encuentran causa para arresto contra uno de los más buscados en la zona de San Juan

La jueza Carelis Erazo, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas contra un sujeto arrestado el mismo día en el residencial Vista Hermosa, en San Juan, y quien figuraba como uno de los más buscados por la Policía.

La fiscal Melba López formuló los cargos contra Walter Manuel Berríos Trinidad, de 37 años y quien fue detenido en los predios del complejo de vivienda pública a a las 9:25 a.m. del martes.

Erazo fijó una fianza de $45,000 adicionales a la fianza impuesta con la orden de arresto.

Contra Berríos Trinidad pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas expedida por el juez Ángel Rivera Miranda, con una fianza de $60,000.

Berrios Trinidad no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar.

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Al momento de su arresto, al imputado, supuestamente, se le ocupó una cantidad no divulgada de marihuana, cocaína, fentanilo y crack.

La Policía indicó que el hombre fue entrevistado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan con relación a varios incidentes violentos registrados en la zona metropolitana.