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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra uno de los más buscados en la zona de San Juan

Walter Manuel Berríos Trinidad fue arrestado el martes en el residencial Vista Hermosa

14 de mayo de 2026 - 8:39 PM

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Atravesó sin mucha dificultad los barrotes de la celda policial en la que estaba. (Archivo)
Walter Manuel Berríos Trinidad, de 37 años, tenía una orden de arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Carelis Erazo, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas contra un sujeto arrestado el mismo día en el residencial Vista Hermosa, en San Juan, y quien figuraba como uno de los más buscados por la Policía.

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La fiscal Melba López formuló los cargos contra Walter Manuel Berríos Trinidad, de 37 años y quien fue detenido en los predios del complejo de vivienda pública a a las 9:25 a.m. del martes.

Erazo fijó una fianza de $45,000 adicionales a la fianza impuesta con la orden de arresto.

Contra Berríos Trinidad pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas expedida por el juez Ángel Rivera Miranda, con una fianza de $60,000.

Berrios Trinidad no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar.

Al momento de su arresto, al imputado, supuestamente, se le ocupó una cantidad no divulgada de marihuana, cocaína, fentanilo y crack.

La Policía indicó que el hombre fue entrevistado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan con relación a varios incidentes violentos registrados en la zona metropolitana.

Walter Manuel Berríos Trinidad, de 37 años, fue arrestado por las autoridades en los predios del residencial Vista Hermosa, en San Juan.
Walter Manuel Berríos Trinidad, de 37 años, fue arrestado por las autoridades en los predios del residencial Vista Hermosa, en San Juan. (Suministrada)
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Breaking NewsLos más buscadosPolicía de Puerto RicoDivisión de HomicidiosDivisión de Arrestos Especiales y Extradiciones de la PolicíaTribunal de San Juan
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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