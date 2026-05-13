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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre cumplirá condena de 30 años en prisión federal por caso de explotación de dos menores

Juan Edgardo Negrón Navarro grabó imágenes de encuentros sexuales con las dos víctimas

13 de mayo de 2026 - 6:28 PM

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Juan Edgardo Negrón Navarro tambien cumplirá 20 años de libertad supervisada una vez termine la condena de 30 años en prisión. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza de distrito federal Gina Méndez Miró condenó el 4 de mayo a Juan Edgardo Negrón Navarro a cumplir 30 años en prisión, más 20 años de libertad supervisada, tras declararse culpable por cargos de explotación sexual contra dos menores.

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Negrón Navarro, de 28 años y natural de Jayuya, también se declaró culpable por un cargo de enviar amenazas a través de líneas interestatales.

El hombre fue acusado el 26 de junio de 2025 y se declaró culpable el 5 de diciembre del mismo año, informó la Fiscalía federal en declaraciones escritas.

Según el pliego acusatorio, Negrón Navarro “empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y/o coaccionó a sabiendas a una menor de entre 15 y 16 años para que participara en actos sexualmente explícitos con el propósito de producir representaciones visuales de dichos actos”. Los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2023.

Negrón Navarro, añadió la Fiscalía federal, luego produjo imágenes explícitas de los actos.

Además, entre septiembre y noviembre de 2024, Negrón Navarro “empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a otra menor de edad, de 17 años, para que participara en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir representaciones visuales de dichas conductas”.

El ahora convicto también grabó estos actos.

Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).El Nuevo Día pudo presenciar, a eso de las 2:10 de la madrugada, en un municipio del este de Puerto Rico, el momento en que los oficiales diligenciaron dos de las cuatro órdenes de arrestos emitidas por un gran jurado federal.De ser encontrados culpables, los cuatro arrestados se exponen a penas de entre cinco a 15 años de cárcel, seguidos por varios años de libertad supervisada.
1 / 9 | En imágenes: así fue el operativo federal de arrestos por material de abuso sexual infantil. Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). - Alex Figueroa Cancel

Por último, la Fiscalía federal sostuvo que Negrón Navarro amenazó, el 3 de agosto de 2024, con matar a una mujer adulta si no accedía a enviarle fotos de índole sexual.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) estuvo a cargo de la pesquisa junto con la Policía de Puerto Rico.

La fiscal federal adjunta Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, enjuició a Negrón Navarro.

Tags
Breaking NewsTribunal Federal en Puerto RicoFBIExplotación infantilJayuyaAmenazasAbuso sexual contra menores
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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