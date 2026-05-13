Hombre cumplirá condena de 30 años en prisión federal por caso de explotación de dos menores
Juan Edgardo Negrón Navarro grabó imágenes de encuentros sexuales con las dos víctimas
13 de mayo de 2026 - 6:28 PM
13 de mayo de 2026 - 6:28 PM
La jueza de distrito federal Gina Méndez Miró condenó el 4 de mayo a Juan Edgardo Negrón Navarro a cumplir 30 años en prisión, más 20 años de libertad supervisada, tras declararse culpable por cargos de explotación sexual contra dos menores.
Negrón Navarro, de 28 años y natural de Jayuya, también se declaró culpable por un cargo de enviar amenazas a través de líneas interestatales.
El hombre fue acusado el 26 de junio de 2025 y se declaró culpable el 5 de diciembre del mismo año, informó la Fiscalía federal en declaraciones escritas.
Según el pliego acusatorio, Negrón Navarro “empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y/o coaccionó a sabiendas a una menor de entre 15 y 16 años para que participara en actos sexualmente explícitos con el propósito de producir representaciones visuales de dichos actos”. Los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2023.
Negrón Navarro, añadió la Fiscalía federal, luego produjo imágenes explícitas de los actos.
Además, entre septiembre y noviembre de 2024, Negrón Navarro “empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a otra menor de edad, de 17 años, para que participara en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir representaciones visuales de dichas conductas”.
El ahora convicto también grabó estos actos.
Por último, la Fiscalía federal sostuvo que Negrón Navarro amenazó, el 3 de agosto de 2024, con matar a una mujer adulta si no accedía a enviarle fotos de índole sexual.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) estuvo a cargo de la pesquisa junto con la Policía de Puerto Rico.
La fiscal federal adjunta Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, enjuició a Negrón Navarro.
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