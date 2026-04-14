Sentencian a joven a 20 años de prisión por explotación infantil

Un residente de Camuy fue sentenciado por la jueza federal Aida Delgado Colón a cumplir 20 años de prisión por explotación infantil de dos niñas de cinco años de edad.

La Fiscalía federal indicó, en declaraciones escritas, que Félix Ebdiel Muñiz Rivera, de 21 años, también cumplirá 15 años de libertad supervisada una vez complete la sentencia en prisión.

El jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, señaló que el convicto se declaró culpable en diciembre de 2025, tras ser acusado en agosto del año pasado.

De acuerdo con la acusación, desde junio de 2025 hasta aproximadamente agosto de 2025, Muñiz Rivera “empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a dos menores de cinco años para que participaran en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir cualquier representación visual de dicha conducta”.

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También fue acusado de producir y distribuir imágenes utilizando materiales transportados mediante el comercio interestatal, refiriéndose a un teléfono celular.

Según el documento de alegación de culpa, “Muñiz Rivera agredió sexualmente a dos menores de edad y grabó los actos con su teléfono celular”.

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) recibieron una llamada de parte de la Policía sobre un potencial caso de pornografía infantil con el que se habían topado durante una intervención por narcotráfico en un residencial de Quebradillas.

Habían intentado arrestarlo por una transacción de drogas, pero el joven se fue a correr dejando su teléfono celular. Como no estaba bloqueado y abierto, el agente pudo ver un video/imagen de una aparente actividad sexual de un adulto con una infante.

Imágenes adicionales de explotación infantil fueron observadas posteriormente, tras diligenciar una orden de allanamiento al dispositivo electrónico.

“El Departamento de Justicia, la Fiscalía de los Estados Unidos y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley investigarán y procesarán enérgicamente a aquellos criminales que explotan y dañan a los niños”, indicó Muldrow, en declaraciones escritas.

Por su parte, el agente especial interino a cargo de HSI en San Juan, Yariel Ramos, declaró que las “dos décadas tras las rejas ponen de manifiesto la profunda gravedad de los delitos relacionados con la explotación sexual infantil”.

“Esta condena de 20 años refleja no solo el daño perdurable infligido a las víctimas, sino también nuestra firme determinación de que los culpables rindan cuentas ante la justicia”, enfatizó.

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