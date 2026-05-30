Candidato opositor venezolano Edmundo González pide elecciones presidenciales

Caracas— El excandidato opositor venezolano Edmundo González pidió el sábado elecciones presidenciales al cumplirse cinco meses del gobierno interino de Delcy Rodríguez, tras la intervención militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro a principios de enero.

El exdiplomático de 76 años fue reconocido por varios países como el legítimo ganador de las elecciones de julio de 2024, en medio de una crisis postelectoral y protestas callejeras, ya que la oposición denunció fraude.

Los registros electorales que demostraron la victoria de González sobre Maduro fueron considerados creíbles por los observadores internacionales.

En un mensaje publicado en redes sociales, González afirmó que es hora de “crear las condiciones para celebrar elecciones presidenciales que sirvan como instrumentos ciudadanos de cambio” y contribuyan a la reinstitucionalización del país y a sentar las bases para un gobierno estable.

Su mensaje llega justo antes del quinto aniversario de la toma del poder por Rodríguez el 5 de enero, tras la detención de Maduro y su esposa, quienes están siendo procesados en Estados Unidos.

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Rodríguez, antiguo aliado de Maduro, fue reconocido como presidente por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, y desde entonces ambos países han avanzado en una serie de acuerdos que incluyen el levantamiento de sanciones y negociaciones en los sectores petrolero y energético, así como la normalización de las relaciones diplomáticas.

1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press 1 / 14 ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela? Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. The Associated Press Compartir

Ni Caracas ni Washington han dado indicio alguno de que las elecciones sean inminentes en Venezuela. Estados Unidos ha reconocido a Rodríguez como jefa de Estado única en ese país, lo que le permite restablecer vínculos con bancos occidentales y trabajar con mayor libertad con inversionistas estadounidenses.

Según González, un proceso electoral debe contar con “árbitros independientes”, observación nacional e internacional y pluralismo político, entre otras condiciones, siendo la liberación de los presos políticos y “el fin de la persecución” requisitos innegociables.

El líder opositor afirmó ser el “guardián” del mandato de sus electores, quienes eligieron la “libertad” para Venezuela en las elecciones de 2024. Desde septiembre de ese año, González se encuentra exiliado en España luego de que el gobierno de Maduro emitiera una orden de arresto en su contra por cargos de conspiración, usurpación y falsificación de documentos públicos, cargos que él ha negado rotundamente.

González cobró notoriedad al ser designado como candidato sustituto de la líder opositora María Corina Machado, a quien se le prohibió participar en las elecciones.