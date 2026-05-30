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Reportan explosión sónica provocada por meteorito frente a la costa de Massachusetts

El estruendo pudo ser escuchado en casi todo el estado y sacudió residencias

30 de mayo de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un meteorito cayó y explotó en la tarde de este sábado frente a la costa del estado de Massachusetts, confirmaron medios locales. (CBS News)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades en Massachusetts informaron que un meteorito cayó y exploto frente a la costa del estado de Massachusetts, provocando una explosión sónica (sonic boom) que se escuchó a millas de distancia, informó la cadena CBS News.

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Según indicó al medio el jefe de meteorología de WBZ-TV, Eric Fisher, la caída del meteorito ocurrió a las 2:11 p.m., hora local, y la explosión sónica se escuchó en casi todo el estado.

Imágenes del satélite GOES-19 mostraron que el meteorito entró en la atmósfera sobre la costa sur, cerca de la ciudad de Boston.

La redacción de WBZ-TV recibió decenas de llamadas reportando una fuerte explosión que se escuchó en los alrededores de Boston, e incluso en Ipswich y Johnston, Rhode Island, a varias millas de distancia.

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Breaking NewsMeteoritosMassachusettsBostonExplosión
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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