Reportan explosión sónica provocada por meteorito frente a la costa de Massachusetts
El estruendo pudo ser escuchado en casi todo el estado y sacudió residencias
30 de mayo de 2026 - 4:00 PM
30 de mayo de 2026 - 4:00 PM
Las autoridades en Massachusetts informaron que un meteorito cayó y exploto frente a la costa del estado de Massachusetts, provocando una explosión sónica (sonic boom) que se escuchó a millas de distancia, informó la cadena CBS News.
Según indicó al medio el jefe de meteorología de WBZ-TV, Eric Fisher, la caída del meteorito ocurrió a las 2:11 p.m., hora local, y la explosión sónica se escuchó en casi todo el estado.
Imágenes del satélite GOES-19 mostraron que el meteorito entró en la atmósfera sobre la costa sur, cerca de la ciudad de Boston.
La redacción de WBZ-TV recibió decenas de llamadas reportando una fuerte explosión que se escuchó en los alrededores de Boston, e incluso en Ipswich y Johnston, Rhode Island, a varias millas de distancia.
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