Reportan explosión sónica provocada por meteorito frente a la costa de Massachusetts

Las autoridades en Massachusetts informaron que un meteorito cayó y exploto frente a la costa del estado de Massachusetts, provocando una explosión sónica (sonic boom) que se escuchó a millas de distancia, informó la cadena CBS News.

Según indicó al medio el jefe de meteorología de WBZ-TV, Eric Fisher, la caída del meteorito ocurrió a las 2:11 p.m., hora local, y la explosión sónica se escuchó en casi todo el estado.

Imágenes del satélite GOES-19 mostraron que el meteorito entró en la atmósfera sobre la costa sur, cerca de la ciudad de Boston.