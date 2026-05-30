Fianza de $50,000 contra hombre imputado de robo y actos lascivos en Mayagüez
La Policía indicó que el imputado abordó bajo amenaza el vehículo del perjudicado y lo obligó a llevarlo a una institución bancaria
30 de mayo de 2026 - 3:10 PM
30 de mayo de 2026 - 3:10 PM
Un hombre de 47 años enfrentará cargos por robo y actos lascivos tras presuntamente abordar el vehículo de otra persona en Mayagüez y obligarla a llevarlo a una institución bancaria, informó la Policía.
Según la investigación, los hechos ocurrieron el 26 de mayo, en horas de la noche, cuando el perjudicado se encontraba en la calle Candelaria, en Mayagüez.
La Policía indicó que en ese momento el imputado, identificado como José Rodríguez Román, supuestamente abordó el vehículo del perjudicado mediante amenaza e intimidación y lo obligó a llevarlo a una institución bancaria, donde retiró $200.
Luego, según la Uniformada, llegaron hasta la residencia de un familiar del perjudicado, donde supuestamente Rodríguez Román despojó a ese familiar y a una amistad de $300.
El perjudicado también indicó a las autoridades que Rodríguez Román presuntamente cometió actos lascivos durante el trayecto mientras conducía.
Tras evaluar la prueba, el juez Luis Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra Rodríguez Román y fijó una fianza de $50,000, la cual no no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correccional de Ponce.
La vista preliminar fue pautada para el 10 de junio.
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