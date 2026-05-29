Tras las rejas hombre que se habría apropiado de un vehículo de Holsum

Un hombre de 47 años fue ingresado en la cárcel luego de que un juez encontrara causa para arresto en su contra por presuntamente apropiarse de un vehículo perteneciente a la compañía Holsum.

Según la Policía, agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez realizaron la investigación que culminó en la radicación de cargos contra Luis Matos Medina por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y por apropiación ilegal agravada.

Los hechos se remontan al 25 de mayo de 2026, cuando Matos Medina presuntamente se apropió de un vehículo GMC P3500, color anaranjado, perteneciente a la compañía Holsum.

El caso fue radicado por el fiscal Antonio Cintrón, junto al agente Luis Torres Lugo, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez.

La prueba fue presentada ante el juez Luis Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de $10,000.