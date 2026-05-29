Tras las rejas hombre que se habría apropiado de un vehículo de Holsum
El juez Luis Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, le fijó una fianza global de $10,000
29 de mayo de 2026 - 10:20 AM
29 de mayo de 2026 - 10:20 AM
Un hombre de 47 años fue ingresado en la cárcel luego de que un juez encontrara causa para arresto en su contra por presuntamente apropiarse de un vehículo perteneciente a la compañía Holsum.
Según la Policía, agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez realizaron la investigación que culminó en la radicación de cargos contra Luis Matos Medina por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y por apropiación ilegal agravada.
Los hechos se remontan al 25 de mayo de 2026, cuando Matos Medina presuntamente se apropió de un vehículo GMC P3500, color anaranjado, perteneciente a la compañía Holsum.
El caso fue radicado por el fiscal Antonio Cintrón, junto al agente Luis Torres Lugo, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez.
La prueba fue presentada ante el juez Luis Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza global de $10,000.
Matos Medina no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en un complejo correccional hasta la vista preliminar.
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