Condenan a 14 años de prisión a hombre de Aguadilla por explotación infantil
Leonardo Román Domenech, de 40 años, admitió haber distribuido imágenes de una menor de 15 años entre julio y octubre de 2021
28 de mayo de 2026 - 4:20 PM
28 de mayo de 2026 - 4:20 PM
Un hombre de Aguadilla fue sentenciado a cumplir 14 años en una prisión federal por distribuir material de explotación sexual infantil, informó este miércoles el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.
El juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, sentenció a Leonardo Román Domenech, de 40 años, a cumplir, además, 10 años de libertad supervisada una vez salga de prisión.
De acuerdo con documentos judiciales correspondientes al caso, entre julio y octubre de 2021, Román Domenech utilizó un teléfono celular con acceso a internet para distribuir imágenes de una menor de 15 años en conducta sexualmente explícita.
Román Domenech fue acusado por un gran jurado que emitió un pliego el 3 de abril de 2025, y fue arrestado el 9 de abril de ese mismo año. Posteriormente, se declaró culpable el 2 de febrero de este año.
La pesquisa estuvo a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Policía de Puerto Rico.
La fiscal auxiliar federal Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, estuvo a cargo del procesamiento del caso.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: