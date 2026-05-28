Condenan a 14 años de prisión a hombre de Aguadilla por explotación infantil

El juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, sentenció a Leonardo Román Domenech, de 40 años, a cumplir, además, 10 años de libertad supervisada una vez salga de prisión.

De acuerdo con documentos judiciales correspondientes al caso, entre julio y octubre de 2021, Román Domenech utilizó un teléfono celular con acceso a internet para distribuir imágenes de una menor de 15 años en conducta sexualmente explícita.

Román Domenech fue acusado por un gran jurado que emitió un pliego el 3 de abril de 2025, y fue arrestado el 9 de abril de ese mismo año. Posteriormente, se declaró culpable el 2 de febrero de este año.

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La pesquisa estuvo a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Policía de Puerto Rico.