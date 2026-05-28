A juicio por jurado acusado de matar a su hijo de 5 años en Caguas: defensa alega inimputabilidad

Caguas - El caso contra Christian Serrano Rosario, acusado de la muerte de su hijo Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, de 5 años, ocurrida durante el 5 de enero, víspera del Día de Reyes, se ventilará mediante juicio por jurado, cuya fecha ya fue fijada por el Tribunal de Caguas.

En una vista de estatus celebrada en la mañana de este jueves en la sala 303, la jueza superior Sylkia Carballo Nogueras determinó, en coordinación con las partes en el caso, que la selección de los 12 miembros del jurado y suplentes se llevará a cabo el 22 y 23 de junio.

Por lo pronto, la representación legal del acusado notificó al tribunal que presentará una defensa amparada en la Regla 74 de Procedimiento Criminal, relacionada con alegaciones de incapacidad mental al momento en que presuntamente ocurrieron los hechos.

Serrano Rosario enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de su hijo. Actualmente, es representado legalmente por el licenciado Donald R. Milán Guindín, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

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“Se hizo un informe y se entregó. Van a ver que en la medida que el caso se acerque a escoger el jurado, la información que yo le pueda dar a ustedes va a ser mucho menos, porque sería impropio de mi parte... Pero sí, ya esa información se la entregó al fiscal”, dijo.

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Milán Guindín añadió que confirmó que se contrató un perito, quien ya rindió un informe sobre inimputabilidad. De igual forma, el Estado tiene derecho a contratar otro perito -lo cual ya sucedió- para poder refutar la evidencia y presentar su evaluación ante el tribunal.

“Para esta etapa, el fiscal tiene el derecho de tener un perito también, que fue lo que ellos indicaron hoy, que contrataron uno. Así que vamos a tener al menos dos peritos en el juicio, uno de la defensa, otro del Ministerio Público”, comentó el licenciado.

No obstante, esto no significa que el juicio no se va a llevar a cabo, explicó. “El orden correcto del proceso es que el fiscal pasa su prueba, como ocurriría en cualquier otro caso, y cuando somete su caso, yo tengo el derecho de presentar entonces a mi perito”, planteó.

Por su parte, el fiscal Dennis Soto Fantauzzi precisó, en declaraciones a la prensa, que, ante la alegación de inimputabilidad de la defensa, “ahora lo que nos corresponde a nosotros (la Fiscalía) es evaluar esa prueba, examinarla y poder refutarla en su momento”.

“El Departamento de Justicia ya formalmente ha contratado los servicios de un psiquiatra forense, el doctor Raúl López, quien tiene el peritaje, la experiencia y va a estar listo para examinar los documentos, evaluarlos y emitir una recomendación basada en ciencia”, indicó Soto Fantauzzi.

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A la pregunta de que si la defensa lo que alega es que el acusado estaba en “insanidad mental” al momento de presuntamente cometer los hechos, el fiscal respondió: “Esas son las alegaciones de la defensa. No obstante, como ustedes conocen, llevan meses anunciando que este iba a ser el trámite que iban a seguir”.

“Nosotros hemos estado esperando (eso) durante estos meses. Este caso ya está en la etapa final y (ahora es) cuando finalmente aparece la defensa y la fundamentan. Así que en esta etapa lo que corresponde es evaluarlo y nosotros hacer los planteamientos que procedan ante el Tribunal”, comentó.

En cuanto al positivo a sustancias controladas que arrojó el acusado al inicio del proceso, la fiscal Stephanie Pérez Díaz argumentó que, “ciertamente, el ordenamiento es claro (en) que la inimputabilidad no se da cuando tú voluntariamente utilizas sustancias”.

“Es un asunto que va a depender de los peritos, lo que ellos indiquen. Pero el Ministerio Público está listo para eso. Hemos descubierto toda la prueba y contratado los servicios a tiempo”, subrayó Pérez Díaz, al ser cuestionada por la prensa.

Sin embargo, Soto Fantauzzi añadió que el Ministerio Público cuenta con la evidencia para probar el caso.

“La defensa ha solicitado que el caso se dilucide ante un jurado. La estrategia de nosotros como fiscales no varía, ya sea ante jurado. Nosotros tenemos la prueba sólida para prevalecer, para probar este caso más allá de duda razonable y finalmente cerrar este capítulo nefasto para la historia del país”, concluyó.

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Trasfondo del caso

Según la pesquisa de la Policía, los hechos ocurrieron el 5 de enero, en una casa en el kilómetro 3.4 de la PR-789, cuando Serrano Rosario presuntamente asesinó a su hijo mientras la madre del menor, Elisa Milagros Rodríguez Díaz, estaba en una farmacia comprando unos medicamentos.

En la escena, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se topó no solo con rastros de sangre, sino también con la presunta arma homicida. Asimismo, en un zafacón del área de la cocina, se encontraron órganos de la víctima que fueron entregados al patólogo forense.

De acuerdo con la investigación, el acusado utilizó un arma blanca, que fue ocupada en la escena y fue sometida al análisis pericial correspondiente. Además, las autoridades ocuparon el vehículo marca Lexus en el que Serrano Rosario habría intentado huir.

Un día después de los hechos, el 6 de enero, Día de Reyes, Serrano Rosario fue trasladado desde la Comandancia de la Policía en Caguas hasta el Centro Judicial. Allí, a preguntas de la prensa, responsabilizó al “diablo” del crimen que conmocionó al país.

“El diablo estaba dentro de mí”, afirmó Serrano Rosario, a su salida de la Comandancia. “Fue el diablo”, reiteró en varias ocasiones mientras era escoltado hasta una patrulla.

El examen toxicológico realizado al acusado arrojó positivo a varias sustancias controladas: fentanilo, tramadol, benzodiacepina, buprenorfina y marihuana. Asimismo, el doctor Carlos Rivera Lluveras explicó que Serrano Rosario tiene indicios de esquizofrenia.