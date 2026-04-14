Preparan defensa de “no imputable” para hombre acusado por asesinar a su hijo de 5 años en Caguas

Christian Serrano Rosario fue acusado formalmente hoy, martes, por el asesinato de su hijo de 5 años, Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, en la pasada víspera del Día de Reyes, en Caguas.

El Tribunal de Caguas pautó el comienzo del juicio para el próximo 12 de mayo, en la sala 303 y ante la jueza Sylkia Caraballo, por cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas

El licenciado Donald Milán, abogado de la defensa, no dijo si presentará una alegación de culpabilidad o no culpabilidad en respuesta a la acusación. De no presentarla, el Tribunal de Caguas anotaría una alegación de no culpable y continuaría con el juicio.

En cambio, Milán sí adelantó, fuera de la sala, que se prepara para ir a juicio para presentar una defensa de “inimputabilidad”.

PUBLICIDAD

“Fue el diablo”: mira lo que pasó cuando trasladaron a imputado de asesinar a su hijo Así se expresó Christian Serrano Rosario tras ser arrestado por el asesinato de su hijo de 5 años en Caguas.

Explicó que eso “significa que al momento de los hechos la persona, ya sea por una condición de salud mental o un trastorno mental transitorio, no entendía el acto criminal que se alega que se cometió” en el momento en que ocurrieron los hechos.

Es preciso detallar que “inimputabilidad”, en este caso, no está relacionado con “procesabilidad”, que se refiere a si la persona está en condiciones actuales de colaborar con su abogado para manejar el caso en el tribunal.

“Christian se está evaluando por un perito a los fines de presentar una defensa de inimputabilidad”, indicó Milán.

“Cuando tenga el informe del perito, necesito presentar un aviso diciéndole al tribunal que eso es una defensa que pretendo presentar”, agregó.

Asimismo, Milán sostuvo que, por el momento, no han determinado si el juicio será por jurado o presidido por la jueza.

Sin embargo, dejó entrever la posibilidad de que sea presidido por la jueza porque “a los jurados se les podría hacer difícil entender a los peritos”.

“Como son materias técnicas, depende de otros factores”, por lo que la decisión dependerá “de la prueba que reciba del fiscal”, apuntó el abogado, quien comentó que no hay conversaciones para llegar a un acuerdo.

Además, señaló que, de ser sentenciado tras ser declarado inimputable, “no significa que la persona sale a la calle”, sino que “va a estar en una institución que sea apta para las condiciones de salud de él, bajo un cuidado bastante estricto”.

En cuanto al tiempo que pueda pasar en el lugar, Milán dijo que “eso va a depender principalmente del tribunal en términos de la peligrosidad que pueda presentar” y de vistas periódicas para evaluar su condición.

PUBLICIDAD

Durante la vista preliminar, familiares y allegados de Serrano Rosario indicaron que, en el pasado, este había sido recluido y tomaba medicamentos recetados para tratar condiciones de salud mental.

La defensa tiene 20 días desde la lectura de acusación, que se realizó hoy, para presentar la moción informando la defensa por insanidad mental.

No obstante, el fiscal Amed Rivera sostuvo que esperaban una defensa por “inimputabilidad” y anticipó que están preparado para refutarla.

También señaló que buscarán probar que el acusado estaba usando sustancias controladas ilegales que invalidan cualquier alegación de “inimputabilidad” por razones de salud mental.

“La posición de nosotros es que tiene un detalle, que ha surgido en la vistas, que dio positivo a fentanilo y otras drogas. Y la jurisprudencia ha establecido que la intoxicación voluntaria no exime de responsabilidad penal”, dijo el fiscal.

“Eso lo tendrán que determinar los peritos, porque si estaba intoxicado por el fentanilo y otras drogas, pues no le asiste una defensa de inanidad o incapacidad mental”, añadió.

Asimismo, insistió en que, “si de la prueba surge que esta persona dejó de tomarse los medicamentos, y por el contrario estaba usando drogas, la posición de nosotros es que no aplicaría tal defensa”.