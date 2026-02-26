Tribunal determina que imputado de asesinar a su hijo de 5 años en Caguas es procesable
El crimen ocurrió en la víspera del Día de Reyes en el sector El Tamarindo
26 de febrero de 2026 - 10:40 AM
El juez Antonio Negrón Villardefranco, del Tribunal de Caguas, determinó este jueves que Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de 5 años en la víspera del Día de Reyes, es procesable.
Serrano Rosario enfrenta dos cargos por violación al Artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado- e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por uso y/o portación de un arma blanca.
Los hechos se remontan al lunes, 5 de enero de 2026 en el kilómetro 3.4 de la carretera 789, en el sector El Tamarindo, cuando fue asesinado el menor Chris Ezequiel Serrano Rodríguez en una residencia.
