Tribunal determina que imputado de asesinar a su hijo de 5 años en Caguas es procesable

El crimen ocurrió en la víspera del Día de Reyes en el sector El Tamarindo

26 de febrero de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado Christian Serrano Rosario. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Antonio Negrón Villardefranco, del Tribunal de Caguas, determinó este jueves que Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de 5 años en la víspera del Día de Reyes, es procesable.

Serrano Rosario enfrenta dos cargos por violación al Artículo 93(a) del Código Penal –asesinato en primer grado- e infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por uso y/o portación de un arma blanca.

Los hechos se remontan al lunes, 5 de enero de 2026 en el kilómetro 3.4 de la carretera 789, en el sector El Tamarindo, cuando fue asesinado el menor Chris Ezequiel Serrano Rodríguez en una residencia.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

Tags
Breaking NewsCaguasTribunalesAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
