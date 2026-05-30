Identifican a hombre que murió tras caerle un auto encima en Cupey

Las autoridades policíacas investigaron, en la tarde del viernes, un incidente que cobró la vida de un hombre en la carretera 176, en la avenida Víctor M. Labiosa, frente al negocio Sabor Frappé, en Cupey, San Juan.

De acuerdo a un informe preliminar, la Uniformada fue alertada sobre el suceso a eso de la 1:07 p.m.

Según la Policía, John Rafhet Molina Berrios, de 27 años, presuntamente realizaba labores de mecánica debajo de un Honda Pilot de color blanco.

Acto seguido, el carro en el que trabajaba cayó sobre su cuerpo y le causó la muerte.