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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que murió tras caerle un auto encima en Cupey

Realizaba labores de mecánica al momento del incidente

29 de mayo de 2026 - 2:37 PM

Updated At

Actualizado el 30 de mayo de 2026 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hombres fueron localizados cerca de la escena del crimen viajando en un auto. (Archivo)
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigaron, en la tarde del viernes, un incidente que cobró la vida de un hombre en la carretera 176, en la avenida Víctor M. Labiosa, frente al negocio Sabor Frappé, en Cupey, San Juan.

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De acuerdo a un informe preliminar, la Uniformada fue alertada sobre el suceso a eso de la 1:07 p.m.

Según la Policía, John Rafhet Molina Berrios, de 27 años, presuntamente realizaba labores de mecánica debajo de un Honda Pilot de color blanco.

Acto seguido, el carro en el que trabajaba cayó sobre su cuerpo y le causó la muerte.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de turno.

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