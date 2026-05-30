Robo domiciliario en Arecibo: intruso encierra a las residentes en el baño y huye con $1,000
La Policía investiga el incidente ocurrido en el barrio Islote. Aquí lo que se sabe
30 de mayo de 2026 - 10:12 AM
30 de mayo de 2026 - 10:12 AM
Un robo domiciliario se registró la madrugada del viernes en una residencia ubicada en la PR-681, sector Caracoles del barrio Islote en Arecibo, informó la Policía, que investiga las circunstancias del incidente.
De acuerdo con la información preliminar, dos mujeres de 74 y 77 años fueron sorprendidas por un hombre que logró acceso a la vivienda.
El asaltante, presuntamente, las encerró en un baño y, mediante amenaza e intimidación, se apropió de aproximadamente $1,000 en efectivo, para luego huir del lugar sin causarles daño físico.
El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, estatura alta y complexión delgada, de entre 40 y 50 años. Al momento del incidente vestía pantalón tipo militar, camisa negra, pasamontañas y guantes.
Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados con estos hechos.
El agente Alexander Irizarry Astor, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, está a cargo de la pesquisa.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que ayude al esclarecimiento del caso, llamando al 787-343-2020. También pueden comunicarse a través de la red social X en @PRPDNoticias o mediante Facebook en www.facebook.com/prpdgov.
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