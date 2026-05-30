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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo domiciliario en Arecibo: intruso encierra a las residentes en el baño y huye con $1,000

La Policía investiga el incidente ocurrido en el barrio Islote. Aquí lo que se sabe

30 de mayo de 2026 - 10:12 AM

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Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
El robo domiciliario ocurrió la madrugada del viernes. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un robo domiciliario se registró la madrugada del viernes en una residencia ubicada en la PR-681, sector Caracoles del barrio Islote en Arecibo, informó la Policía, que investiga las circunstancias del incidente.

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De acuerdo con la información preliminar, dos mujeres de 74 y 77 años fueron sorprendidas por un hombre que logró acceso a la vivienda.

El asaltante, presuntamente, las encerró en un baño y, mediante amenaza e intimidación, se apropió de aproximadamente $1,000 en efectivo, para luego huir del lugar sin causarles daño físico.

El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, estatura alta y complexión delgada, de entre 40 y 50 años. Al momento del incidente vestía pantalón tipo militar, camisa negra, pasamontañas y guantes.

Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados con estos hechos.

El agente Alexander Irizarry Astor, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, está a cargo de la pesquisa.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que ayude al esclarecimiento del caso, llamando al 787-343-2020. También pueden comunicarse a través de la red social X en @PRPDNoticias o mediante Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRobos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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