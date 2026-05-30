Robo domiciliario en Arecibo: intruso encierra a las residentes en el baño y huye con $1,000

Un robo domiciliario se registró la madrugada del viernes en una residencia ubicada en la PR-681, sector Caracoles del barrio Islote en Arecibo, informó la Policía, que investiga las circunstancias del incidente.

De acuerdo con la información preliminar, dos mujeres de 74 y 77 años fueron sorprendidas por un hombre que logró acceso a la vivienda.

El asaltante, presuntamente, las encerró en un baño y, mediante amenaza e intimidación, se apropió de aproximadamente $1,000 en efectivo, para luego huir del lugar sin causarles daño físico.

El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, estatura alta y complexión delgada, de entre 40 y 50 años. Al momento del incidente vestía pantalón tipo militar, camisa negra, pasamontañas y guantes.

Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados con estos hechos.

El agente Alexander Irizarry Astor, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, está a cargo de la pesquisa.