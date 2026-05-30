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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan la caída de una avioneta a orillas del río Grande de Loíza

Dos hombres viajaban a bordo de la aeronave y su condición fue descrita como estable

30 de mayo de 2026 - 9:26 AM

Updated At

Actualizado el 30 de mayo de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocurrió a orillas del río Grande de Loíza. (Suministrada)
Por

Las autoridades policíacas reportaron, en la mañana de este sábado, la presunta caída una avioneta en una finca a orillas del río Grande de Loíza.

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El portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, indicó a El Nuevo Día que “a eso de las 7:58 a.m. recibimos una llamada de la Torre de Control notificando sobre una avioneta Cessna 210 caída”.

“Recibimos información de que las dos personas a bordo de la aeronave estaban bien, que la avioneta estaba con daños, pero que al momento no hay una respuesta marítima porque los individuos que iban a bordo habían salido del accidente”, sostuvo Castrodad al recalcar que se trata de información preliminar.

Por su parte, la Policía indicó que una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron una avioneta accidentada y a sus ocupantes, dos hombres.

Según la Policía, ambos resultaron con lesiones leves, por lo que recibieron atención médica. Su condición fue descrita como estable.

Este medio también supo que, como parte de los esfuerzos para acceder al lugar donde se encontraba la avioneta, las autoridades tuvieron que romper unos portones en las cercanías de la planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En el operativo participa personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Loíza, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Guardia Costera, el Cuerpo de Bomberos, la Policía, entre otros.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la actualización de esta noticia.

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