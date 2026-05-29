Instituto de Ciencias Forenses identifica cadáveres calcinados encontrados dentro de un auto en Arecibo

El instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó a los dos cuerpos hallados calcinados dentro de un automóvil el 5 de mayo en un solar del barrio Higuillar en Arecibo.

El ICF indicó, en declaraciones escritas, que la Unidad de Identificación Humana (UIH) corroboró que las víctimas fueron Suriel Antonio González Mercado, de 40 años, y Jonathan Brandon Galeano Molina, de 18.

La corroboración de la identidad de González Mercado se logró mediante un análisis de ADN y con la comparación de radiografías corporales, mientras que la identidad de Galeano Molina se confirmó mediante análisis del ADN únicamente.

Galeano Molina fue reportado como desaparecido por familiares.

“De acuerdo con los protocolos establecidos, familiares autorizados de ambos hombres fueron notificados de los resultados de los análisis realizados por el Instituto de Ciencias Forenses. El caso continúa bajo investigación”, indicó la portavoz del ICF.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, se reportó, a las 10:46 p.m. del 5 de mayo, una guagua Mitsubishi Outlander color vino en llamas. Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, y en el proceso, encontraron los cuerpos de González Mercado y Galeano Molina.

El auto también presentó impactos de proyectil bala.