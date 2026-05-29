Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Instituto de Ciencias Forenses identifica cadáveres calcinados encontrados dentro de un auto en Arecibo

El hallazgo se produjo el 5 de mayo en un solar en el barrio Higuillar

29 de mayo de 2026 - 7:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cuerpos de Suriel González Mercado y de Jonathan Galeano Molina fueron encontrados en el interior de una Mitsubishi Outlander. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó a los dos cuerpos hallados calcinados dentro de un automóvil el 5 de mayo en un solar del barrio Higuillar en Arecibo.

RELACIONADAS

El ICF indicó, en declaraciones escritas, que la Unidad de Identificación Humana (UIH) corroboró que las víctimas fueron Suriel Antonio González Mercado, de 40 años, y Jonathan Brandon Galeano Molina, de 18.

La corroboración de la identidad de González Mercado se logró mediante un análisis de ADN y con la comparación de radiografías corporales, mientras que la identidad de Galeano Molina se confirmó mediante análisis del ADN únicamente.

Galeano Molina fue reportado como desaparecido por familiares.

“De acuerdo con los protocolos establecidos, familiares autorizados de ambos hombres fueron notificados de los resultados de los análisis realizados por el Instituto de Ciencias Forenses. El caso continúa bajo investigación”, indicó la portavoz del ICF.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, se reportó, a las 10:46 p.m. del 5 de mayo, una guagua Mitsubishi Outlander color vino en llamas. Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, y en el proceso, encontraron los cuerpos de González Mercado y Galeano Molina.

El auto también presentó impactos de proyectil bala.

Ese mismo día, agentes del Distrito de Morovis de la Policía localizaron un vehículo Hyundai Kona de 2019 incendiado y con cuatro cuerpos en el interior, tres en el asiento trasero y uno en el baúl.

Tags
Breaking NewsAreciboPolicía de Puerto RicoAsesinatosInstituto de Ciencias Forenses CICBomberos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: