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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intentó escapar por un río: arrestan a prófugo durante operativo en Río Piedras

Agentes realizaban labores de vigilancia cuando Santos Joel de Jesús Torres, de 34 años, se percató de la presencia policiaca

29 de mayo de 2026 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación estuvo a cargo del agente Gerson Torres Rodríguez, en unión al agente Steven Nieves Pérez. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía arrestaron a un prófugo de 34 años que intentó escapar internándose en un área boscosa y entrando a un río contiguo al residencial Las Dalias, en Río Piedras, durante un operativo de vigilancia.

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Según la Uniformada, los agentes realizaban labores de vigilancia en el residencial cuando Santos Joel de Jesús Torres se percató de la presencia policiaca y emprendió la huida hacia el área boscosa.

Tras un seguimiento, los oficiales lograron arrestarlo.

A De Jesús Torres se le ocuparon dos armas de fuego, varios abastecedores y un radio portátil, indicó la Uniformada.

Personal de la División de Inteligencia de San Juan consultó el caso con el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Por instrucciones de la fiscal federal Ginette Negrón, la ATF asumió jurisdicción de la evidencia para la radicación de cargos por posesión de armas de fuego a nivel federal.

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Breaking NewsRío PiedrasPolicía de Puerto RicoArrestos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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