Intentó escapar por un río: arrestan a prófugo durante operativo en Río Piedras

Agentes de la Policía arrestaron a un prófugo de 34 años que intentó escapar internándose en un área boscosa y entrando a un río contiguo al residencial Las Dalias, en Río Piedras, durante un operativo de vigilancia.

Según la Uniformada, los agentes realizaban labores de vigilancia en el residencial cuando Santos Joel de Jesús Torres se percató de la presencia policiaca y emprendió la huida hacia el área boscosa.

Tras un seguimiento, los oficiales lograron arrestarlo.

A De Jesús Torres se le ocuparon dos armas de fuego, varios abastecedores y un radio portátil, indicó la Uniformada.

Personal de la División de Inteligencia de San Juan consultó el caso con el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).