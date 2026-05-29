Roban escultura de bronce valorada en $30,000 de residencia en Guaynabo
El querellante denunció que desconocidos entraron a la marquesina donde se encontraba la figura
29 de mayo de 2026 - 4:32 PM
29 de mayo de 2026 - 4:32 PM
Una escultura valorada en $30,000 fue robada de la marquesina de una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el querellante indicó que se percató que desconocidos entraron a la marquesina de su residencia, a las 10:00 a.m., y robaron una escultura antigua, hecha en bronce y representando una ninfa, que se encontraba sobre una mesa
La escultura tiene una placa de autenticidad con la firma del escultor.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.
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