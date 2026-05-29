Roban escultura de bronce valorada en $30,000 de residencia en Guaynabo

Una escultura valorada en $30,000 fue robada de la marquesina de una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el querellante indicó que se percató que desconocidos entraron a la marquesina de su residencia, a las 10:00 a.m., y robaron una escultura antigua, hecha en bronce y representando una ninfa, que se encontraba sobre una mesa

La escultura tiene una placa de autenticidad con la firma del escultor.