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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban escultura de bronce valorada en $30,000 de residencia en Guaynabo

El querellante denunció que desconocidos entraron a la marquesina donde se encontraba la figura

29 de mayo de 2026 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El retén de turno repelió la agresión e hirió al policía. (GFR Media)
Una escultura valorada en $30,000 fue robada de la marquesina de una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una escultura valorada en $30,000 fue robada de la marquesina de una residencia de la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, el querellante indicó que se percató que desconocidos entraron a la marquesina de su residencia, a las 10:00 a.m., y robaron una escultura antigua, hecha en bronce y representando una ninfa, que se encontraba sobre una mesa

La escultura tiene una placa de autenticidad con la firma del escultor.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la investigación.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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