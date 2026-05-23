Con máscaras blancas y vestidos de negro: roban dinero y mercancía en negocio de Vega Baja

Tres individuos vestidos de negro y con máscaras blancas llegaron el viernes al Vega Baja Cash & Carry, en la carretera PR-2, y bajo amenaza de armas de fuego asaltaron el viernes a dos personas en el establecimiento.

Según el informe preliminar de la Policía, los asaltantes llegaron al negocio en un vehículo y se detuvieron frente al local. Acto seguido, se bajaron y, mediante amenaza e intimidación, les exigieron dinero al querellante y a su acompañante.

La Policía indicó que, durante el robo, los individuos forzaron a la mujer a llevarlos hasta la oficina del negocio, la cual registraron.

Los asaltantes se apropiaron de un celular valorado en $1,000, propiedad de la perjudicada, así como de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo de las cajas registradoras. También cargaron con licores y cajas de cigarrillos.

Las autoridades esperan por el inventario del negocio para determinar el valor total de la propiedad hurtada.

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