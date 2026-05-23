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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con máscaras blancas y vestidos de negro: roban dinero y mercancía en negocio de Vega Baja

Tres individuos armados amenazaron a dos personas y las obligaron a entrar a la oficina del establecimiento

23 de mayo de 2026 - 2:20 PM

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Hombre con una pistola.
En lo que lleva del año se han reportado 279 asesinatos. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tres individuos vestidos de negro y con máscaras blancas llegaron el viernes al Vega Baja Cash & Carry, en la carretera PR-2, y bajo amenaza de armas de fuego asaltaron el viernes a dos personas en el establecimiento.

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Según el informe preliminar de la Policía, los asaltantes llegaron al negocio en un vehículo y se detuvieron frente al local. Acto seguido, se bajaron y, mediante amenaza e intimidación, les exigieron dinero al querellante y a su acompañante.

La Policía indicó que, durante el robo, los individuos forzaron a la mujer a llevarlos hasta la oficina del negocio, la cual registraron.

Los asaltantes se apropiaron de un celular valorado en $1,000, propiedad de la perjudicada, así como de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo de las cajas registradoras. También cargaron con licores y cajas de cigarrillos.

Las autoridades esperan por el inventario del negocio para determinar el valor total de la propiedad hurtada.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja continuará con la pesquisa.

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Breaking NewsRobosVega BajaPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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