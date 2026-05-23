¿Cómo científicos sudafricanos identificaron el hantavirus en un crucero a miles de kilómetros?

Cuando la especialista sudafricana en enfermedades infecciosas Lucille Blumberg revisó su correo electrónico la mañana del 1 de mayo, mientras el país celebraba el feriado del Día del Trabajo, un mensaje urgente llamó su atención.

Un colega en Reino Unido había escrito sobre un pasajero de un crucero que navegaba a miles de kilómetros (millas) de distancia en el océano Atlántico y que había sido evacuado e ingresado en un hospital de Johannesburgo con una supuesta neumonía. A bordo había más personas enfermas.

El compañero, que monitorea enfermedades en remotos territorios británicos de ultramar en el Atlántico Sur, le pidió a Blumberg que hiciera un seguimiento del pasajero, que había sido evacuado del barco en uno de esos territorios, la isla Ascensión.

Blumberg y otros expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica se vieron de pronto inmersos en la carrera por identificar la causa de un brote a bordo del crucero holandés MV Hondius.

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“Aunque era feriado, nos movimos, nos movimos muy rápido”, dijo Blumberg a The Associated Press. “Fue intenso. Hubo muchas conversaciones. Hubo discusiones online y en ese momento se estaban realizando pruebas de laboratorio”.

En 24 horas, determinaron que la enfermedad del hombre estaba causada por el hantavirus, un virus poco común transmitido por roedores.

1 / 18 | Los países afectados con casos de hantavirus. Estos son los países que han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. - Peter Dejong 1 / 18 Los países afectados con casos de hantavirus Estos son los países que han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. Peter Dejong Compartir

Proceso de descarte para identificar la enfermedad

El hombre, un británico de edad avanzada, había llegado días antes a un hospital privado en Johannesburgo y estaba gravemente enfermo, pero los sanitarios no estaban seguros de la causa subyacente.

Para cuando fue evacuado del barco, dos pasajeros holandeses, también de avanzada edad, que habían estado a bordo del MV Hondius ya habían muerto, pero apenas había habido alarma. Las autoridades sanitarias de la isla Ascensión habían reportado a la Organización Mundial de la Salud un brote en el barco que parecía ser de neumonía.

Al principio, Blumberg y sus colegas pensaron que podría tratarse de Legionella, una bacteria que causa una forma grave de neumonía, la enfermedad del legionario. O quizás gripe aviar.

“Llamé a mis compañeros de enfermedades infecciosas, nos reunimos y hablamos de las habituales”, comentó Blumberg. “La Legionella está bien descrita en brotes en hoteles y en cruceros, y la influenza, sin duda, también. Estas personas habían visitado islas donde la gripe aviar está bien documentada”.

1 / 17 | En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez 1 / 17 En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. Arturo Rodriguez Compartir

Pero las pruebas para todo eso dieron negativo. Los expertos realizaron además un amplio panel de pruebas para detectar otras enfermedades respiratorias. También, todas negativas.

El equipo comenzó entonces a examinar con más atención el lugar de donde procedía el barco —Argentina— y el hecho de que los pasajeros a bordo eran ávidos observadores de aves y, según se decía, habían estado en zonas de Sudamérica donde había aves, pero también roedores.

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Colaboración con expertos en Sudamérica y en Estados Unidos

Eso llevó a los expertos sudafricanos a otra teoría: la rara infección por hantavirus transmitida por roedores, que se encuentra en algunas zonas de Sudamérica.

“Es un virus bien descrito, no es común, pero que está bien descrito en Chile y Argentina”, explicó Blumberg. Añadió que su trabajo se vio favorecido por la colaboración con expertos en hantavirus de Sudamérica y de Estados Unidos, facilitada por la OMS, la agencia de salud de Naciones Unidas.

“Puedes conectarte a (una llamada de) Zoom en línea, hacer tus preguntas y recibir asesoramiento. Esto no es algo que ocurra todos los días. Así que fue bastante extraordinario”, señaló.

1 / 29 | De película de terror: Así fue el traslado de los pasajeros al salir del crucero con hantavirus. Pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. - The Associated Press 1 / 29 De película de terror: Así fue el traslado de los pasajeros al salir del crucero con hantavirus Pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, tras su llegada al puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. The Associated Press Compartir

Para entonces, era sábado por la mañana. Blumberg llamó a la jefa del único laboratorio en Sudáfrica que puede hacer pruebas de hantavirus.

“Le dije: queremos hacer (pruebas de) hanta, y ella dijo: ‘sí, voy’”, recordó.

Las pruebas, realizadas a partir de muestras de sangre del hombre enfermo, dieron positivo para hantavirus esa misma tarde. El equipo hizo una segunda tanda de pruebas para asegurarse, agregó Blumberg.

Al final, hubo un “momento de sorpresa”

Esas pruebas positivas, que también identificaron la cepa Andes del hantavirus, permitieron a la OMS informar al crucero de a qué se enfrentaba y anunciar un brote a bordo. Aunque el hantavirus no se transmite fácilmente entre humanos, la OMS afirma que esa variante sí puede contagiarse entre personas.

Los resultados también llevaron a Blumberg a apresurarse a recolectar muestras de sangre de una mujer holandesa —una de las dos primeras víctimas mortales en el crucero— que había desembarcado con el cadáver de su esposo en la isla de Santa Elena y voló a Sudáfrica, donde falleció.

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La prueba póstuma de hantavirus que se le realizó también dio positivo.

“Fue un poco un momento de sorpresa”, manifestó Blumberg. “Y, al menos, una vez que sabes a qué te enfrentas, es mucho más fácil responder”.

El británico que fue el primer caso confirmado de hantavirus del crucero está mejorando en el hospital, según el Ministerio de Salud de Sudáfrica. Mientras, el barco ha llegado al puerto holandés de Róterdam, donde fue desinfectado, y demás miembros de la tripulación desembarcaron.