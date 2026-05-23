Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cerca un acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Funcionarios contradicen a Donald Trump

Mientras tanto, Washington evalúa una nueva ronda de ataques contra la República Islámica. Lo que se sabe

23 de mayo de 2026 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta fotografía difundida por la presidencia iraní, el mandatario Masoud Pezeshkian (a la derecha) conversa con el jefe del ejército paquistaní. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Pakistán - Estados Unidos e Irán están cerca de acordar un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, dijeron el sábado dos funcionarios regionales y un diplomático, mientras Washington sopesa una nueva ronda de ataques contra la República Islámica.

RELACIONADAS

El gobierno iraní señaló que se están “reduciendo las diferencias” en las negociaciones con Estados Unidos después de que el jefe del Ejército de Pakistán mantuviera más conversaciones en Teherán, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo a periodistas en India que “se ha logrado algún progreso” y que “podría haber noticias más tarde hoy”.

Los funcionarios y el diplomático expresaron su esperanza de que una decisión final sobre el borrador preparado por Pakistán pueda llegar en un plazo de 48 horas, mientras ambas partes lo revisan. Hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a informar a los medios.

Indicaron que el vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner desempeñaron papeles significativos para ayudar a cerrar las brechas restantes, y que Qatar desempeñó un papel clave al enviar a un alto funcionario a Teherán para respaldar las gestiones de mediación de Pakistán.

Aun así, tanto Irán como Estados Unidos subrayaron sus posiciones clave y han advertido sobre los riesgos de reanudar los ataques.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpWashingtonCasa BlancaIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: