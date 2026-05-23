¿Paz o guerra? Donald Trump dividido entre cerrar un acuerdo o hacer “volar por los aires” a Irán

1 / 15 En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.

Jose Luis Magana