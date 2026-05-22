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Donald Trump no asistirá a la boda de su hijo mayor en Bahamas por su “amor a Estados Unidos”

El presidente dijo que sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba se lo imposibilitan

22 de mayo de 2026 - 3:39 PM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que a pesar de su deseo de acudir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas, su compromiso y “amor por Estados Unidos” no le permiten dejar sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

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“Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo”, anunció el mandatario en su red Truth Social.

El republicano insistió en que considera “importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo” y culminó con un “¡Felicidades a Don y a Bettina!”.

La confirmación de la ausencia del presidente estadounidense en las nupcias de su primogénito llega un día después de que dijera en el Despacho Oval que intentaría asistir a lo que calificó como “un evento privado, muy pequeño”, pero que no era “un buen momento, debido a Irán y otros asuntos”.

El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump.El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Jared Kushner, conversan durante la cena de Estado en honor del rey Charles III.El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh conversa con el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso.
1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press

“Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las ‘noticias falsas’”, respondió a preguntas de la prensa sobre si estaría presente en la celebración.

El primogénito del presidente y la modelo Bettina Anderson se comprometieron en diciembre de 2025 en el retiro presidencial de Camp David. El propio Trump anunció la buena nueva en un evento navideño en la Casa Blanca.

Según la cadena CNN, la boda tendrá lugar este fin de semana en una pequeña isla de Bahamas, con una lista de invitados muy exclusiva compuesta por unos 50 familiares y amigos de la pareja.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Don Jr es hijo del magnate neoyorquino con su primera esposa, Ivana Trump, con quien también tuvo a Eric e Ivanka Trump.Sus dos hijos mayores han quedado a cargo del negocio familiar tras el regreso del republicano a la Casa Blanca.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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