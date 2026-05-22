Desestiman cargos contra Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error

Un caso de tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, cuya deportación errónea ayudó a galvanizar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue desestimado el viernes.

La deportación de Abrego García a El Salvador el año pasado se convirtió en una vergüenza para funcionarios de Trump cuando se les ordenó devolverlo a Estados Unidos. Abrego García alegó que tanto el momento de los cargos criminales como las declaraciones incendiarias sobre él por parte de altos funcionarios de Trump demostraban que la acusación era vengativa.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw, al emitir su decisión desde Nashville, concedió la moción de Abrego García para desestimar el caso por “acusación selectiva o vengativa”.

Sin la “demanda exitosa de Abrego García impugnando su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría presentado esta acusación”, dijo Crenshaw, al desestimar las alegaciones de “nueva evidencia” en su contra.

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En presentaciones judiciales anteriores, Crenshaw escribió que había encontrado cierta evidencia de que la acusación contra Abrego García “podría ser vengativa”. El juez dijo que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump “levantan motivo de preocupación”. Citó una declaración del entonces subsecretario de Justicia Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque ganó su caso de deportación indebida.

El primer fiscal federal auxiliar para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, se había resistido a solicitudes para entregar documentos y testimonios a Abrego García de altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Blanche. McGuire insistió en que él era quien tomó la decisión en el caso y que sus motivaciones eran las únicas relevantes.

Abrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas, con fiscales alegando que aceptó dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas que estaban ilegalmente en el país.

Los cargos surgen de una parada de tránsito en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Imágenes de la cámara corporal de un oficial de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo con Abrego García. Había nueve pasajeros en el auto, y los oficiales discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, a Abrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó en una audiencia anterior que no comenzó a investigar la parada de tránsito hasta después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera en abril de 2025 que la administración republicana de Trump debía trabajar para traer a Abrego García de regreso desde El Salvador. La deportación violó una orden de un tribunal de inmigración de 2019 que le concedía protección contra la deportación a su país de origen, después de que el juez determinara que enfrentaba peligro allí por parte de una pandilla que atacó a su familia.

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Abrego García es ciudadano salvadoreño, con esposa e hijo estadounidenses, que ha vivido en Maryland durante años, aunque inmigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. La orden de 2019 le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero no se le concedió estatus de residencia.