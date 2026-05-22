Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres hombres enfrentan cargos por maltrato a menores y actos lascivos en Utuado

Los sujetos quedaron en libertad bajo supervisión electrónica tras pagar sus respectivas fianzas

22 de mayo de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La abogada Ana González declaró que en su fiesta de cumpleaños número 60 estuvieron los jueces Rubén Torres Dávila, Tomasa del Carmen Vázquez y Juan Manuel Tirado. (Archivo)
El juez José Roberto Cancel fijó fianzas que totalizaron $50,000.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto, en la tarde del jueves, en tres casos no relacionados contra tres hombres de imputados de maltrato de menores y actos lascivos, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe de novedades, José L. Robert Cancel, de 56 años, presuntamente incurrió en maltrato contra un menor de edad en hechos reportados el 28 de julio de 2024.

Mientras, Waldemar Rodríguez Rivera, de 52 años, enfrenta cargos por maltrato y actos lascivos contra una menor por un incidente que ocurrió el 6 de enero.

Por último, Giovanny Acevedo Maestre, de 31 años, también enfrentará un caso por maltrato contra una menor.

Pérez Medina señaló una fianza de $10,000 a Robert Cancel, de $30,000 a Rodríguez Rivera y de $10,000 a Acevedo Maestre. Los tres imputados prestaron sus respectivas fianzas, por lo que permanecerán en libertad bajo supervisión electrónica. Las vistas preliminares se celebrarán el 10 de junio.

José L. Robert Cancel, de 56 años, para la fecha del 28 de julio de 2024, presuntamente incurrió en maltrato contra un menor de edad, en Utuado. Asimismo, Waldemar Rodríguez Rivera, de 52 años, el pasado 6 de enero, en Utuado, presuntamente incurrió en el mismo delito, al igual que Giovanny Acevedo Maestre, de 31 años, que, para el 1 de febrero pasado, presuntamente también incurrió en maltrato contra una menor de edad.
José L. Robert Cancel, de 56 años, para la fecha del 28 de julio de 2024, presuntamente incurrió en maltrato contra un menor de edad, en Utuado. Asimismo, Waldemar Rodríguez Rivera, de 52 años, el pasado 6 de enero, en Utuado, presuntamente incurrió en el mismo delito, al igual que Giovanny Acevedo Maestre, de 31 años, que, para el 1 de febrero pasado, presuntamente también incurrió en maltrato contra una menor de edad. (Suministrada)
Tags
Breaking NewsUtuadoPolicía de Puerto RicoTribunalesActos lascivosMaltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: