Tres hombres enfrentan cargos por maltrato a menores y actos lascivos en Utuado

El juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto, en la tarde del jueves, en tres casos no relacionados contra tres hombres de imputados de maltrato de menores y actos lascivos, informó la Policía.

Según el informe de novedades, José L. Robert Cancel, de 56 años, presuntamente incurrió en maltrato contra un menor de edad en hechos reportados el 28 de julio de 2024.

Mientras, Waldemar Rodríguez Rivera, de 52 años, enfrenta cargos por maltrato y actos lascivos contra una menor por un incidente que ocurrió el 6 de enero.

Por último, Giovanny Acevedo Maestre, de 31 años, también enfrentará un caso por maltrato contra una menor.

Pérez Medina señaló una fianza de $10,000 a Robert Cancel, de $30,000 a Rodríguez Rivera y de $10,000 a Acevedo Maestre. Los tres imputados prestaron sus respectivas fianzas, por lo que permanecerán en libertad bajo supervisión electrónica. Las vistas preliminares se celebrarán el 10 de junio.