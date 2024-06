Desestiman caso contra policía por presunto acoso sexual a joven universitaria en Utuado

Tan pronto se abrieron los trabajos en la sala 1, del mencionado Centro Judicial, la fiscal Loures López , en compañía del fiscal Juan Ayala , informó que la joven no compareció a pesar de las múltiples comunicaciones y la advertencia de que era el último día de términos para celebrar la vista.

“Hemos tenido múltiples comunicaciones con la misma, se le ha notificado de forma clara que hoy es el ultimo día de términos, que necesitábamos que la misma compareciera a sala, para que vertiera su testimonio y este tribunal tuviera la oportunidad de escuchar el mismo. Entendemos que la misma no va a comparecer en la tarde de hoy”, dijo López.

Asimismo, la fiscal indicó que tuvieron la oportunidad de dialogar con la técnica de asistencia de víctimas en este caso. “Ella ha manifestado que no está preparada. Así que, en cuanto a la testigo, el Ministerio Público no está preparado y no tenemos justa causa”, abundó.