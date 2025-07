Más de 100 personas siguen desaparecidas tras las inundaciones en Texas

En una rueda de prensa en la tarde del lunes, el gobernador, Greg Abbott, indicó que 97 de las más de 100 personas que aún no se han encontrado fueron reportadas como desaparecidas en Kerr y que se trata de gente de la que no hay registro en un “campamento o un hotel”.

“Fueron sus familiares o sus amigos los que alertaron que están perdidos (...) y no tenemos certeza de que hayan sido llevados por la corriente en esta tormenta”, indicó el político.

Una investigación del diario The New York Times reveló que el condado de Kerr no había podido recibir la financiación necesaria para mejorar el sistema de alertas por inundaciones, a pesar de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había alertado que la región “probablemente” se inundaría este año.