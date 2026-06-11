Mujer recibe heridas de arma blanca en el rostro durante presunto incidente de violencia de género en San Lorenzo

Una mujer recibió múltiples heridas de armas blanca en el rostro durante un presunto incidente de violencia de género registrado en una residencia de la barriada Roosevelt en San Lorenzo.

El teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas confirmó a El Nuevo Día que la víctima, de 25 años, fue transportada por su padrastro a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Lorenzo, y luego, fue llevada al Centro Médico en Río Piedras.

López, de momento, no ofreció información sobre el estado de salud de la fémina, pero sí confirmó que fue sometida a una cirugía.

El oficial indicó que los hechos ocurrieron a las 7:40 p.m. La pesquisa intentará determinar si el presunto agresor mantenía una relación con la víctima y confirmó que contra el hombre, que huyó de la escena en una guagua Ford Escape, ya pesaba una orden de protección previa.

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El director auxiliar del CIC de Caguas no precisó si la orden de protección se emitió a favor de la víctima o si está relacionada con otra persona.

López añadió que un menor de entre dos a tres años presenció la agresión. El oficial no indicó si el niño es hijo de la víctima y/o del presunto agresor.

Agentes del CIC de Caguas siguen a cargo de la pesquisa.

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