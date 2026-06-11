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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer recibe heridas de arma blanca en el rostro durante presunto incidente de violencia de género en San Lorenzo

La Policía confirmó que un menor de entre dos a tres años presenció la agresión

11 de junio de 2026 - 10:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso ya tenía una orden de protección previa, aunque al momento no se ha podido establecer si está relacionada con la perjudicada de este caso. (Matt Rourke)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Una mujer recibió múltiples heridas de armas blanca en el rostro durante un presunto incidente de violencia de género registrado en una residencia de la barriada Roosevelt en San Lorenzo.

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El teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas confirmó a El Nuevo Día que la víctima, de 25 años, fue transportada por su padrastro a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Lorenzo, y luego, fue llevada al Centro Médico en Río Piedras.

López, de momento, no ofreció información sobre el estado de salud de la fémina, pero sí confirmó que fue sometida a una cirugía.

El oficial indicó que los hechos ocurrieron a las 7:40 p.m. La pesquisa intentará determinar si el presunto agresor mantenía una relación con la víctima y confirmó que contra el hombre, que huyó de la escena en una guagua Ford Escape, ya pesaba una orden de protección previa.

El director auxiliar del CIC de Caguas no precisó si la orden de protección se emitió a favor de la víctima o si está relacionada con otra persona.

López añadió que un menor de entre dos a tres años presenció la agresión. El oficial no indicó si el niño es hijo de la víctima y/o del presunto agresor.

Agentes del CIC de Caguas siguen a cargo de la pesquisa.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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San LorenzoPolicía de Puerto RicoViolencia de géneroBreaking NewsViolencia domésticaviolencia machistaMenores de edadCICAgresionesCentro Médico en Río Piedras
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