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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Interpol localiza a menor de 16 años que se había evadido de un hogar sustituto en San Juan

Varias llamadas ciudadanas alertaron sobre la localización del joven

10 de junio de 2026 - 6:16 PM

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La investigación del incidente será realizada por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia.
La investigación del incidente será realizada por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un menor de 16 años que se evadió de un hogar sustituto en San Juan, donde permanecía bajo custodia desde el 15 de mayo, fue localizado en buen estado de salud, informó la División de Interpol Puerto Rico del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

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Según el comunicado de prensa, el adolescente se había evadido del Hogar Casa de Niños Manuel Fernández Juncos por razones que continúan bajo investigación, pero fue ubicado el viernes. Actualmente, se encuentra bajo la custodia del Departamento de la Familia.

“La recuperación de este menor demuestra el valor de la colaboración entre la ciudadanía y las agencias de seguridad pública”, dijo el comisionado del NIE, fiscal Ángel L. García, al agradecer a la ciudadanía por la información que contribuyó a la localización del menor.

“Agradecemos a todas las personas que suministraron información y al personal que participó en las gestiones de búsqueda y localización. La protección de nuestros menores continuará siendo una prioridad para Interpol Puerto Rico y el NIE”, agregó.

Interpol Puerto Rico informó que, tras recibir varias confidencias que aseguraban haber visto al menor, agentes se movilizaron al área señalada y lograron localizarlo en la avenida San Patricio. Posteriormente, se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Departamento de la Familia para su custodia.

El menor fue encontrado en buen estado de salud. La Policía de Puerto Rico, a través del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, brindó apoyo a la Interpol durante las gestiones que culminaron con su localización y recuperación.

Asimismo, la agencia exhortó a cualquier persona que posea información relacionada con casos de trata humana, menores desaparecidos, fraude, extorsión u otras actividades delictivas a comunicarse de manera confidencial al 787-903-7975 o al correo electrónico interpolpr@dsp.pr.gov.

De igual forma, el NIE recordó que recibe información confidencial a través del teléfono 787-903-6812 y del correo electrónico reportalo@nie.pr.gov.

Según la agencia, toda información recibida será manejada con estricta confidencialidad y podría contribuir al esclarecimiento de investigaciones y a la protección de vidas.

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Breaking NewsInterpolNIEPolicía de Puerto RicoSan JuanDepartamento de la Familia
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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