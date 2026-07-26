Camioneta atropella a varias personas que participaban en evento de la comunidad LGBTQ+ en Berlín

Berlín— Una furgoneta arrolló el sábado por la noche a un grupo de personas que se habían reunido para asistir al famoso evento de la comunidad LGBTQ+ de Berlín, causando la muerte de una persona y heridas a al menos otras 16, lo que llevó a la policía a suspender las celebraciones y un concierto en la capital alemana pocas horas después de que hubieran comenzado.

La policía informó de que algunas de las víctimas presentaban lesiones que ponían en peligro su vida. En una publicación en X, la policía instó a todo el mundo a abandonar inmediatamente el lugar de los hechos mientras las ambulancias y los bomberos atendían a las víctimas.

“Estamos llevando a cabo una búsqueda intensiva de posibles sospechosos”, declaró el agente de policía Florian Nath en un breve vídeo publicado en la cuenta de la policía de Berlín en X.

Una persona envuelta en una manta térmica permanece cerca del personal de emergencia tras la cancelación de las festividades del Día de Christopher Street en Berlín, el sábado 25 de julio de 2026. (Fabian Sommer/dpa/dpa vía AP) (Fabian Sommer)

El portavoz de la policía, Alexander Klute, declaró posteriormente a The Associated Press que “por el momento, no sabemos nada sobre posibles motivos, la identidad del autor o los autores, ni nada por el estilo”.

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Camioneta blanca atropella a varias personas en el parque Tiergarten

Según la policía, una furgoneta blanca se adentró en el parque Tiergarten, situado junto al recorrido por el que había pasado anteriormente la marcha del Orgullo, alrededor de las 10:00 p.m., hora local, y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La policía no pudo precisar cuántos agentes se habían desplegado en el lugar, pero afirmó que se trataba “sin duda de un gran número de agentes”.

En total, más de 2,200 agentes de policía han estado de servicio en Berlín desde el sábado por la mañana para garantizar la seguridad del desfile del Orgullo y otros actos LGBTQ+ celebrados en la ciudad.

La policía estuvo interrogando a testigos en el parque durante la noche e investigando los testimonios según los cuales, además del accidente, algunas víctimas parecían haber sufrido heridas de arma blanca, aunque era demasiado pronto para sacar ninguna conclusión a partir de dichos testimonios.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, se mostró consternado y afirmó que “tras un desfile del Orgullo pacífico y lleno de vida, la manifestación en favor de un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la forma más brutal”.

“Se trata de un ataque contra nuestra sociedad libre y cosmopolita”, afirmó Wegner. “Confío en la policía y en las autoridades de seguridad, que trabajarán sin descanso para investigar el caso”.

Mientras tanto, las autoridades han pedido a los posibles testigos que se pongan en contacto con la policía y le faciliten cualquier vídeo o fotografía que hayan podido tomar en el lugar del ataque.

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La ciudad también ha puesto en marcha una línea telefónica de emergencia para aquellas personas que no consigan localizar a sus amigos o familiares.

El sábado, cientos de miles de personas se habían desplazado a Berlín para celebrar el desfile del Orgullo de Berlín, conocido en Alemania como “Christopher Street Day”. Se trata de una de las celebraciones LGBTQ+ más grandes de Europa.

Personal de emergencia utiliza linternas tras la cancelación del Día de Christopher Street en el barrio de Tiergarten de Berlín el sábado 25 de julio de 2026. (Fabian Sommer/dpa vía AP) (Fabian Sommer)

Se suspende un evento emblemático del Orgullo

El acto del Orgullo, celebrado frente a la Puerta de Brandeburgo, cerca de Tiergarten, se suspendió alrededor de las 10:15 p.m., hora local, y se interrumpió la actuación de un grupo musical en el escenario. Se instó a los asistentes a que se fueran a casa y evitaran pasar por el parque.

Antes del incidente, la gente había estado celebrando pacíficamente, desfilando por la ciudad durante horas, bailando al son de la música a todo volumen y vitoreando a las aproximadamente 80 carrozas que participaban en el desfile.

Julian Miethig, que había asistido antes a la fiesta LGBTQ+ en la Puerta de Brandeburgo, dijo que solo quería ir a una fiesta posterior cuando un amigo le contó que “había pasado algo malo allí y que había muchos camiones de bomberos, muchos vehículos de emergencia y ambulancias”.