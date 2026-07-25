El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo.

Francia y España continúan luchando contra masivos incendios forestales. El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo.

1 / 19 | Francia y España continúan luchando contra masivos incendios forestales. El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo. - Emma Da Silva

Lege-Cap Ferret, Francia— Francia envió el sábado un enorme avión de carga militar para lanzar toneladas de retardantes de llama en su lucha contra los violentos incendios forestales y acortó la última etapa del Tour de Francia para reasignar personal de seguridad a los incendios que obligaron a decenas de miles de personas a huir de sus hogares.

Los últimos incendios forestales ocurridos esta semana en el sur de Europa han obligado a más de 250,000 personas a abandonar sus hogares, incluidas unas 70,000 que fueron evacuadas en el centro de España. Un hombre ha fallecido en Manises, según ha informado el ayuntamiento en su página de Facebook; se trata de la primera víctima mortal registrada hasta el momento en estos incendios.

En Francia, el gigantesco avión de transporte A400M sobrevoló a baja altura, dejando tras de sí una larga estela de retardante de color ocre sobre los bosques del suroeste, afectados por la sequía, mientras los equipos de bomberos en tierra combatían las llamas que, según temían las autoridades, podrían extenderse hacia Burdeos, ciudad situada en la región vinícola.

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Los organizadores de la carrera y la policía de París anunciaron el domingo que la 21.ª y última etapa del Tour, el evento deportivo anual más famoso de Francia, se acortaría, debido a la enorme presión que los dos grandes incendios del suroeste están ejerciendo sobre los servicios de emergencia.

Los corredores del Tour competirán el domingo en el interior de París, en lugar de partir desde Thoiry, al oeste de la capital, en un circuito de 55 millas, lo que supone una reducción de un tercio respecto al recorrido de 82.5 millas que se había previsto. Parte del dispositivo de seguridad de la carrera se destinará, en su lugar, a “reforzar las labores de respuesta en las zonas afectadas por los incendios forestales», según el comunicado en el que se anuncian las «medidas excepcionales que la situación ha hecho necesarias".

Cambios en el viento suscitan preocupación

Dado que se prevé que los vientos cambien de oeste a este el sábado por la tarde, lo que podría hacer que las llamas se acerquen a Burdeos, los equipos de bomberos y las autoridades estaban cavando zanjas, utilizando retardantes y tomando otras medidas para frenar el avance del fuego, según ha declarado el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, quien ha pronosticado una batalla “larga y muy difícil”.

El humo se eleva mientras un incendio forestal avanza cerca de Hoyo de Pinares, provincia de Madrid, España, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández) (Manu Fernandez)

Afirmó que el incendio se encontraba a unas 20 millas al oeste de la ciudad y que había perdido parte de su intensidad durante la noche. El prefecto de la región de Gironda, que incluye Burdeos, señaló que el incendio se convirtió en una “tormenta de fuego” el viernes tras declararse a principios de esta semana, y advirtió de que “sigue siendo peligroso”, aunque los bomberos estuvieran logrando avances.

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El Gobierno movilizó a soldados para que se unieran a los equipos de bomberos y estaba enviando con carácter urgente 1.5 millones de mascarillas para protegerse del humo asfixiante.

Las autoridades ordenaron la evacuación de las personas que se encontraban entre el incendio y Burdeos, incluidas algunas zonas de los barrios periféricos del oeste de la ciudad y otras localidades y pueblos.

El primer ministro Sébastien Lecornu calificó los incendios de “sin precedentes” y afirmó que el incendio de Gironda había alcanzado tal intensidad el viernes que había empezado a generar sus propios vientos. Según Lecornu, se estaban reforzando los equipos de extinción con la incorporación de cientos de soldados y se estaban distribuyendo con carácter de urgencia máscaras respiratorias para filtrar las partículas de humo potencialmente nocivas entre las personas expuestas.

En Burdeos, las autoridades acogieron a miles de evacuados, a quienes proporcionaron comida y alojamiento en un recinto ferial, y el alcalde de la ciudad afirmó que este podría acondicionarse para acoger hasta 10,000 personas si fuera necesario. El aeropuerto de la ciudad informó de que permanecía abierto, pero que se habían suspendido los servicios de autobús y tranvía.

Las órdenes de evacuación se enviaron mediante alertas especiales a los teléfonos móviles, en las que se indicaba a la población que abandonara la zona, según ha declarado la prefecta de Gironda, Sophie Brocas. Ha señalado que el incendio ha destruido unas 140 viviendas en la región.

Tomóó por sorpresa a las autoridades

El avión de transporte militar francés A400M, especialmente adaptado para la lucha contra incendios, fue una nueva herramienta de gran envergadura en esta batalla. Se unió al menos a otros 18 aviones y helicópteros dedicados al lanzamiento de agua y retardantes que, según Núñez, se desplegaron en la región de Gironda, trabajando por turnos en unos cielos llenos de humo.

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La intensidad de los incendios forestales en Francia y España, avivados por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático, pilló desprevenidos a los equipos de extinción y a las autoridades.

Los bomberos españoles afirmaron que los incendios se propagaron con tanta rapidez y violencia que no pudieron combatirlos de frente. En Francia, algunas personas llegaron incluso a huir en barco cuando las llamas arrasaron varias localidades turísticas de la costa atlántica.

“Nunca habíamos visto nada igual”, afirmó Javier Organista, vecino de El Tiemblo, al oeste de Madrid, donde el fuego calcinó un famoso castañar. “Cuando vimos que las llamas se acercaban a nuestro pueblo, nos rodeaban y nos dejaban prácticamente sin salida, todos los vecinos nos unimos para intentar detener su avance”.

“Es realmente triste”, dijo.

El fuego arde en una zona boscosa cerca del poblado de El Rosario, mientras un incendio forestal afecta Tenerife, en las Islas Canarias. (The Associated Press)

El cambio climático agrava los incendios

España movilizó a 2,600 bomberos, agentes de policía y demás personal de emergencias para hacer frente a dos incendios al oeste de Madrid, con el apoyo de 19 aviones y helicópteros de extinción.

Francia movilizó a 1,400 bomberos para combatir el incendio de Gironda y a otros cientos para hacer frente a otro incendio forestal más al sur, en la región de las Landas. Decenas de bomberos resultaron heridos, según informaron las autoridades, en medio de escenas de pánico en las que los vecinos huían en coche y la policía iba de puerta en puerta para pedir a la gente que abandonara la zona.

Las sucesivas olas de calor que este año han llegado con inusual antelación y han sido especialmente intensas, abrasando Europa con temperaturas máximas que han batido todos los récords, han convertido los bosques y los matorrales en auténticos polvorines.

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Los incendios ya han arrasado 130,000 hectáreas de bosque este año en España, una cifra superior a la media anual de 100,000 hectáreas registrada durante la última década, según declaró el sábado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a un puesto de mando al oeste de Madrid.

Afirmó que las condiciones meteorológicas más favorables del sábado ofrecieron “una oportunidad” para que los equipos de extinción lograran controlar los incendios. El Gobierno regional de Madrid señaló que los incendios perdieron intensidad a medida que disminuían los vientos y bajaban las temperaturas.

La víctima mortal de la que se informó el sábado falleció en Manises, localidad situada en la región de Valencia afectada por los incendios forestales.