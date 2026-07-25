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Tres detenidos en el suroeste de Francia por cargos relacionados con la provocación de incendios forestales

Dos de los detenidos son dos hombres de 19 y 21 años, empleados del sector de la restauración

25 de julio de 2026 - 4:26 PM

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La policía antidisturbios patrulla en Saint-Médard-en-Jalles, un suburbio de Burdeos, el 25 de julio de 2026. (ROMAIN PERROCHEAU / AFP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París- Tres hombres fueron detenidos este sábado por cargos relacionados con la provocación de fuegos en la región de Gironda, al suroeste de Francia, donde se combate un fuego masivo que comenzó el miércoles y que ya arrasó 32,700 hectáreas, además de causar 167,000 evacuaciones.

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Dos de los detenidos son, según informaciones de la Fiscalía de Burdeos, capital de Gironda, citadas por la cadena pública Franceinfo, dos hombres de 19 y 21 años, empleados del sector de la restauración, que fueron arrestados de madrugada en La-Teste-de-Buch, al sur de la turística bahía de Arcachón, donde se originó el fuego de Gironda.

Se los acusa de haber lanzado fuegos artificiales en dirección a la autovía y a un complejo deportivo.

El tercer detenido, de acuerdo con las mismas fuentes, es un hombre de 33 años que fue arrestado en la periferia de Burdeos, en Lormont, “por haber prendido fuego a arbustos intencionadamente”.

El de Gironda es el peor de los focos de llamas que asolan el país, donde hasta la fecha, en lo que va de año, se quemaron ya 98,000 hectáreas, un récord histórico para Francia.

“Este incendio sigue siendo peligroso, pero ha perdido algo de intensidad gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad”, afirmó este sábado la delegada del Gobierno de Gironda, Sophie Brocas, en una comparecencia de prensa esta tarde.

Apuntó, no obstante, que sigue siendo posible un empeoramiento por culpa de los cambios de dirección del viento y que actualmente las llamas avanzan en la dirección de Burdeos.

También son inéditas las cifras de evacuados por el fuego, ya que a los 167,000 de Gironda hay que sumarle otros 30,000 por un fuego en el vecino departamento de Las Landas.

Además de los del suroeste, también hay incendios activos en los departamentos franceses de Var, Altos Alpes, Alta Córcega y en Pirineos Orientales.

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