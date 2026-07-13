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Francia sigue bajo calor extremo y declara alerta roja en 37 departamentos

Se anticipan temperaturas máximas de entre 99 y 106 °F

13 de julio de 2026 - 9:53 PM

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Una persona se refresca en una fuente en el Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor, en París. (Christophe Ena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Francia mantendrá este lunes 37 de sus 101 departamentos en alerta roja, el nivel máximo de vigilancia por calor, incluida París y su región, informó este domingo el servicio meteorológico nacional Météo-France.

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La agencia prevé temperaturas máximas de entre 99 y 106 °F en las zonas bajo alerta roja, que ya permanecían en ese nivel este domingo, en medio de la tercera ola de calor que afecta al país desde finales de mayo.

En los departamentos bajo alerta naranja, el segundo nivel de vigilancia, también se esperan temperaturas de entre 100 y 106 °F, especialmente en el suroeste del país.

Météo-France indicó que únicamente las regiones de la costa del Canal de la Mancha, Altos de Francia y parte del Gran Este permanecerán con temperaturas inferiores a 95 °F.

La ola de calor continúa marcada por temperaturas excepcionalmente altas, noches sofocantes y un mayor riesgo para la población vulnerable, además de favorecer la propagación de incendios en las zonas afectadas por la sequía.

Uno de los más graves se declaró este domingo en el bosque de Fontainebleau, al sur de París, donde las llamas ya han consumido más de 741 acres y seguían fuera de control durante la noche.

El incendio comenzó cerca de Noisy-sur-École, cruzó la autopista A6 y obligó al cierre de un tramo de la vía, además de la evacuación preventiva de unas 15 viviendas.

Unos 400 bomberos y dos aviones cisterna trabajaban en las labores de extinción, una movilización poco habitual en la región de Île-de-France.

Además, otro incendio de vegetación obligó a suspender temporalmente la circulación de la línea de tren de alta velocidad hacia el sureste de Francia, cerca de Châtelet-en-Brie, aunque ese foco fue controlado horas más tarde.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que el país enfrenta una temporada de incendios especialmente severa. Desde principios de año han ardido unas 42,000 acres, y estimó que esa cifra podría aumentar hasta 61,800 acres. Recordó además que nueve de cada diez incendios tienen origen humano.

Nuñez informó que el incendio de Trévillach, en los Pirineos Orientales, fue estabilizado tras arrasar cerca de 12,100 acres, gracias al trabajo de unos 800 bomberos y equipos nacionales y europeos.

Impacto en energía y salud

Las altas temperaturas también afectan el funcionamiento del sistema energético. La empresa EDF informó que tres reactores nucleares permanecen fuera de servicio debido al calor y a las limitaciones en el uso del agua para refrigeración, mientras otros ocho operan con capacidad reducida.

El Ministerio del Interior reportó además que 139 personas han muerto ahogadas en Francia desde el 19 de junio, un aumento del 18 % respecto al mismo periodo de 2025.

Ante la persistencia del calor extremo, Nuñez defendió la cancelación de algunas actividades al aire libre y pidió evaluar los espectáculos de fuegos artificiales previstos para la Fiesta Nacional del 14 de julio, con el fin de reducir el riesgo de incendios y evitar una mayor presión sobre los servicios de emergencia.

Según La Chaîne Météo, la ola de calor podría extenderse al menos hasta el 16 de julio, mientras que un descenso gradual de las temperaturas no se espera hasta los días 17 o 18, con la llegada de aire más fresco procedente del Atlántico.

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Ola de calorFranciaCalentamiento globalBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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