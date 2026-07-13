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Tragedia en Chile: Conductor se estrella contra mercado al aire libre y deja al menos seis muertos

Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos bebés

13 de julio de 2026 - 9:14 PM

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La policía inspecciona un coche tras arrollar a una multitud en un mercado al aire libre de Viña del Mar, Chile. (Sebastian Cisterna)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un miembro de la Armada de Chile que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular se estrelló este domingo contra un concurrido mercado al aire libre en Viña del Mar, causando al menos seis muertes y varios heridos, informaron las autoridades.

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Imágenes difundidas en redes sociales, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que el vehículo impacta varios puestos del mercado. Otros videos muestran al conductor siendo escoltado por la Policía mientras decenas de personas intentaban acercarse y le gritaban tras el accidente.

La Armada confirmó en un comunicado que el siniestro dejó varias víctimas fatales y personas con heridas de diversa consideración, aunque no precisó el número de fallecidos. Medios locales reportaron al menos seis muertos.

Cinco personas heridas, entre ellas dos bebés, fueron ingresadas al Hospital Gustavo Fricke con lesiones traumáticas que no ponen en riesgo sus vidas, informaron fuentes del centro médico. Otras dos personas recibieron el alta tras ser atendidas.

“En esta etapa de la evaluación se encuentran estables y fuera de peligro de muerte, aunque continúan bajo observación mientras concluyen los exámenes correspondientes”, indicó la subdirectora del hospital, Denise Cataldo.

El conductor, quien permanece detenido, dio negativo a la prueba de alcoholemia, informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Por su parte, el jefe de la Policía de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, explicó que el hombre aseguró no recordar lo ocurrido y que la causa del accidente aún no ha sido determinada.

Según los testimonios recopilados por los investigadores, el vehículo circulaba a gran velocidad en el sentido correcto de la vía antes de subir a la acera, volcar e impactar el mercado.

“Afortunadamente, la parada de autobús detuvo el vehículo. De lo contrario, podría haber continuado avanzando y causado una tragedia aún mayor”, señaló Guaita.

Algunos testigos dijeron a medios locales que el conductor pudo haber perdido el control tras una colisión previa, aunque esa versión continúa bajo investigación.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó en la red social X que el accidente ha sumido al país “en el luto” y aseguró que todas las instituciones trabajan para asistir a las víctimas y esclarecer las responsabilidades del caso.

El mercado Caupolicán, donde ocurrió el accidente, se instala todos los jueves y domingos en la parte alta de Viña del Mar. Cuenta con más de 1,000 puestos y suele recibir una gran cantidad de visitantes.

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