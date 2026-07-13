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La tragedia no termina: Muertes por los terremotos en Venezuela suben a 4,490

Las autoridades estiman que cerca de 18,000 personas perdieron sus viviendas

13 de julio de 2026 - 8:11 PM

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Más de 19,500 personas permanecen en 108 refugios temporales habilitados. (Pedro Mattey)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Venezuela sumó este domingo otras 157 muertes por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que la cifra de fallecidos ascendió a 4,490, mientras que el número de heridos se mantuvo en 16,740, según el balance oficial.

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El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, informó a través de redes sociales que 120,794 familias han recibido asistencia y que 19,583 personas permanecen en 108 refugios temporales habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira, la región más afectada por los sismos.

La actualización representa 14 refugios más que los reportados el sábado, cuando había 94.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, indicó además que se han distribuido 9,995 toneladas de alimentos y 18.5 millones de litros de agua.

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela

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Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Asimismo, señaló que 30,535 voluntarios y 31,837 funcionarios de distintos organismos permanecen desplegados en las labores de respuesta. Desde el 24 de junio también se han registrado 1,222 réplicas.

Las autoridades estiman que cerca de 18,000 personas perdieron sus viviendas, aunque consideran que esa cifra aumentará a medida que avancen las inspecciones de edificios que, aunque no colapsaron, sufrieron daños estructurales.

El Gobierno informó este fin de semana el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse para los damnificados. La estimación preliminar es de 25,000 viviendas.

El sábado, Jorge Rodríguez anunció que la presidenta encargada entregará las primeras 200 viviendas la próxima semana, aunque no ofreció más detalles sobre el plan.

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VenezuelaMuertesTerremotosBreaking News
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