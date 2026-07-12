Reaparece el exlíder republicano Mitch McConnell: esto fue lo que reveló sobre su condición de salud

El senador Mitch McConnell reveló este domingo por primera vez que una caída fue la causa de su hospitalización, rompiendo así el silencio sobre su estado tras semanas de crecientes especulaciones sobre la salud del republicano de Kentucky.

McConnell, de 84 años, afirmó en un comunicado que se ha sometido a una serie de pruebas mientras los médicos tratan de determinar qué provocó su caída. Justificó el prolongado silencio sobre su estado de salud diciendo que “las personas de mi generación suelen mostrarse reacias a compartir la vulnerabilidad que conlleva el hecho de envejecer”.

“Incluso cuando estoy a la vista de todo el mundo, siento ese mismo instinto; no puedo evitarlo”, afirmó.

McConnell afirmó que ahora se encuentra en un centro de rehabilitación y que “todavía no” volverá al Senado. Añadió que, mientras tanto, sigue trabajando con su equipo en los asuntos del Senado.

PUBLICIDAD

El comunicado incluía una foto en la que el senador aparecía sonriendo junto a su esposa, Elaine Chao, lo que constituía una respuesta tácita a los rumores que circulaban por Internet sobre la posible muerte o incapacidad de McConnell.

El legislador federal fue un opositor de la estadidad para Puerto Rico.

---