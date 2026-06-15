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Mitch McConnell, exlíder del Senado federal, se encuentra hospitalizado

No se informaron las razones ni su pronóstico, lo que reaviva la preocupación por la salud del republicano de 84 años

15 de junio de 2026 - 7:08 AM

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La salud de McConnell ha sido objeto de escrutinio durante años. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El senador republicano Mitch McConnell fue ingresado en un hospital el domingo, según informó su portavoz, aunque no se disponía de información inmediata sobre el motivo de su ingreso ni sobre su pronóstico.

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McConnell, de 84 años, fue el líder del Senado que más tiempo ha ocupado ese cargo en la historia antes de dejar el puesto al término de su último mandato, que finaliza en enero.

“El senador McConnell ha sido ingresado en el hospital esta mañana. Está recibiendo una atención excelente”, declaró el portavoz David Popp en un comunicado, sin dar más detalles.

No está claro si el legislador de Kentucky se encontraba en Washington, en su estado natal o en otro lugar.

La salud de McConnell ha sido objeto de escrutinio durante años.

Se cayó y se torció la muñeca al salir de un almuerzo del Partido Republicano en diciembre de 2024. Fue hospitalizado con una conmoción cerebral en marzo de 2023 y estuvo varias semanas de baja tras caerse en un hotel de Washington. Tras su regreso, se quedó paralizado dos veces durante ruedas de prensa ese verano, mirando al vacío antes de que sus colegas y el personal acudieran en su ayuda.

McConnell tuvo polio en su primera infancia y hace tiempo que ha reconocido que, ya de adulto, tiene cierta dificultad para caminar y subir escaleras. Además de su caída de 2023, también tropezó y se cayó en 2019 en su casa de Kentucky. Fue operado de una fractura de hombro.

En vídeo: se paralizó el senador Mitch McConnell en plena conferencia

En vídeo: se paralizó el senador Mitch McConnell en plena conferencia

Se quedó estático y con la mirada perdida mientras hablaba a la prensa.

McConnell fue elegido senador por primera vez en 1984 y fue el líder republicano desde 2007 hasta el año pasado, ocupando durante ese periodo los cargos tanto de líder de la mayoría como de líder de la minoría.

Sigue en activo en el Senado, acudiendo a trabajar cuando la cámara está en sesión, y recientemente ha presidido audiencias públicas y ha interrogado con dureza a los funcionarios desde su cargo como presidente del subcomité de defensa del Comité de Asignaciones Presupuestarias. Ha utilizado de forma intermitente una silla de ruedas para desplazarse por el Capitolio y, como exlíder del Congreso, suele tener a su lado a su equipo de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Mitch McConnellPartido RepublicanoCongreso de Estados UnidosSenado de Estados UnidosBreaking News
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