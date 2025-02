McConnell, el líder de partido en el Senado que más tiempo ha servido en la historia de Estados Unidos, eligió su 83 cumpleaños para compartir su decisión de no postularse para otro mandato en Kentucky y retirarse cuando termine su actual período. Informó a The Associated Press de su decisión antes de dirigirse a sus colegas en un discurso en el suelo del Senado.

“En siete ocasiones, mis compañeros de Kentucky me han enviado al Senado”, dijo McConnell en comentarios preparados que se proporcionaron con antelación a la AP. “Cada día intermedio me he sentido honrado por la confianza que han depositado en mí para hacer su trabajo aquí. Representar a nuestro estado ha sido el honor de mi vida. No buscaré este honor una octava vez. Mi actual mandato en el Senado será el último”.