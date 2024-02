Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado de Estados Unidos, dejará su cargo después de las elecciones presidenciales

“Uno de los talentos más subestimados en la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo de la vida. Así que hoy me presento ante ustedes para decirles que este será mi último mandato como líder republicano del Senado” , anunció ante la Cámara Alta.

McConnell no mantiene una buena relación con el expresidente de Estados Unidos (2017-2021) y presumible candidato republicano a la Casa Blanca , Donald Trump , y cada vez era más cuestionado dentro de su partido.

“Créanme, conozco la política dentro de mi partido en este momento particular. Tengo muchos defectos, pero malentender la política no es uno de ellos” , aseguró.

Más de la mitad del grupo parlamentario republicano en el Senado ha mostrado ya su apoyo a Trump en las primarias del partido, pero McConnell no ha sido uno de ellos.

De hecho, en su discurso, McConnell no citó a Trump ni una sola vez, pero sí tuvo palabras de afecto para el expresidente Ronald Reagan (1981-1989), con el que empezó su carrera política.

“Cuando llegué aquí me hacía feliz si alguien se acordaba de mi nombre. El presidente Reagan me llamó Mitch O’Donall. Cerca, pensé. Mi esposa Elaine y yo nos casamos en el cumpleaños del presidente Reagan, un 6 de febrero. Probablemente admitirlo no sea lo más romántico, pero Reagan significa mucho para nosotros dos”, dijo.